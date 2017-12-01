Стало известно, когда начнется реконструкция железнодорожного вокзала в Барнауле

Реконструкция Барнаульского железнодорожного вокзала начнется в 2019 году. Об этом altapress.ru сообщили в дирекции вокзалов РЖД. Железнодорожники отметили, что эти сроки — предварительные.
Как уточнили в дирекции вокзалов, проектно-изыскательские работы пока не начались, однако специалисты уже разрабатывают инженерные и архитектурные решения для будущего вокзального комплекса. Сам проект реконструкции будут разрабатывать в 2018 году. Стоимость работ станет известна после того, как документ со всеми необходимыми сметами пройдет экспертизу и утверждение.
Комментарий дирекции ж/д вокзалов РЖД:
— Существующий вокзал морально и физически устарел. В большинстве своем он не соответствует современным требованиям с точки зрения безопасности, адаптации маломобильных групп населения и т.п.
Кроме того, в составе вокзального комплекса в Барнауле есть здание старого вокзала. Оно находится в аварийном состоянии и требует восстановительных работ. Если их не провести, Министерство культурного наследия может оштрафовать РЖД.
Ранее начальник дирекции вокзалов РЖД Виталий Вотолевский говорил, что РЖД планирует пристроить на барнаульском вокзале павильон для пассажиров пригородных поездов.
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