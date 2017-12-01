Стало известно, когда начнется реконструкция железнодорожного вокзала в Барнауле

— Существующий вокзал морально и физически устарел. В большинстве своем он не соответствует современным требованиям с точки зрения безопасности, адаптации маломобильных групп населения и т.п.

Кроме того, в составе вокзального комплекса в Барнауле есть здание старого вокзала. Оно находится в аварийном состоянии и требует восстановительных работ. Если их не провести, Министерство культурного наследия может оштрафовать РЖД.