В РЖД рассказали о судьбе скоростной "Ласточки" на маршруте Барнаул-Новосибирск

В конце марта 2015 года в Барнауле снова побывала "Ласточка". Фото: narod.altapress.ru. В конце марта 2015 года в Барнауле снова побывала "Ласточка". Фото: narod.altapress.ru. В конце марта 2015 года в Барнауле снова побывала "Ласточка". Фото: narod.altapress.ru. В конце марта 2015 года в Барнауле снова побывала "Ласточка". Фото: narod.altapress.ru. В конце марта 2015 года в Барнауле снова побывала "Ласточка". Фото: narod.altapress.ru. В конце марта 2015 года в Барнауле снова побывала "Ласточка". Фото: narod.altapress.ru. В конце марта 2015 года в Барнауле снова побывала "Ласточка". Фото: narod.altapress.ru. С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

После тестовой поездки "Ласточки" по маршруту Барнаул-Новосибирск в 2014 году руководство РЖД называло разные сроки запуска регулярного сообщения. При этом они постоянно отодвигались. В последний раз железнодорожники предполагали, что барнаульцы увидят "Ласточку" уже в 2017 году, но этого так и не произошло.

Антон Петров,

гендиректор дирекции скоростного сообщения РЖД:

— Мы постепенно расширяем географию эксплуатации дневных экспрессов. Сейчас они сконцентрированыв центральной части России. Это связано с тем что депо (для "Ласточек" — прим. Ред.) — располагаются именно здесь — в Москве, Петербурге и Адлере.

Далее у нас в программе значатся более восточные территории. В 2018 году планируем создать подразделение в Екатеренбурге, после смотрим на Новосибирск. Но я не хочу вводить вас в заблуждение говоря о каких-то конкретных датах. Нам предстоит устранить инфраструктурные ограничения: подготовить пути для этого поезда и построить депо".

Ранее руководство Российских железных дорог назвало четыре региона Западной Сибири, где возможен запуск ускоренного электропоезда "Ласточка": это Барнаул, Новосибирск, Омск и Томск. При этом для рентабельной работы электрички между столицей Алтайского края и Новосибирском нужно запустить не менее 4 составов, в целом в Сибири — не менее 15.

Позже стало известно, что РЖД потратит 62 млрд на реконструкцию магистрали "Новосибирск — Барнаул" до 2020 года.

Справка

Электропоезд Desiro RUS ("Ласточка") разработала компания "Сименс" на основании технических требований, утвержденных РЖД. Такие поезда возили пассажиров во время зимних Олимпийских игр в Сочи. После соревнований часть из них остались на Северо-Кавказской железной дороге, как символ Олимпиады, остальные направили курсировать в наиболее нагруженные железнодорожные узлы в европейской части России. В Сибири таких поездов пока нет.

С 2013 года "Ласточки" собирают "Уральские локомотивы" (Совместное предприятие "Сименс" и группы компаний "Синара"). До 2020 года по новому контракту с РЖД планируется поставка 1200 вагонов, которые будут собираться на совместном предприятии под маркой "Сделано в России".