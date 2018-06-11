Опрос. Какие у вас планы на лето?

Весна не порадовала жителей Алтайского края теплом, и даже июнь не обещает быть по-настоящему летним месяцем. А ведь лето — традиционная пора отпусков и работы в огородах, когда как раз необходима хорошая погода. Остается надеяться на то, что два других месяца не порушат масштабные планы, ведь в это время обычно хочется успеть сделать столько, сколько за год не получается. Altapress.ru решил узнать у своих читателей, что именно они себе наметили на лето.
Анастасия Оленева,
мастер по изготовлению бижутерии:
— Пока даже не знаю, когда у меня отпуск будет. Возможно, в августе. Очень хочу все-таки накопить на отдых на море. В прошлом году была в Крыму, было очень круто. Теперь хочу поехать за границу — в Таиланд или во Вьетнам. Правда, у меня даже загранпаспорта нет. Надо сделать.
Дмитрий Козлов,
водитель-экспедитор:
— У нас летом планируется масштабная стройка: будем проводить газ к нашему дому, начнем строить коттедж. Так что отдыхать практически некогда будет. Но дождливого и холодного лета все равно не хотелось бы — все-таки строить в такую погоду будет проблематично.
Евгений Полосин,
мануальный терапевт:
— Главенствующая концепция "Летних планов-2018" — стать лучше, чем я был. Сейчас у меня такой период, когда мальчик становится взрослым мужчиной. Запоздалый период, скажу честно — мне 38 лет. Тем не менее. Я стал понимать многие вещи, которые раньше мне казались невообразимыми для осознания. Теперь я знаю ответы на многие вопросы о жизни. И могу дать много важных советов тем людям, которые в них нуждаются. Да и в самих людях я стал разбираться лучше. И это взросление меня чрезвычайно радует. Я хочу в теплые летние дни переосмыслить свое существование, убрать минусы из характера и превратиться в хорошего ответственного человека, которому любые горы по плечу. Главное, не зазнаться.
Ольга Вострикова,
парикмахер:
— Этим летом я наконец-то впервые в жизни отправлюсь на море. Ни за что не угадаете, на какое. На Чукотское. А что? Экстрим-отдых. На самом деле просто еду в гости к родне — вернее, лечу. А купаться буду немного раньше, на Завьяловских озерах. На недельку едем с родителями.
Юлия Свиридова,
медсестра:
— Да какие планы — ремонт в ванной сделать. Работать буду. Наверное, гулять буду больше с детьми. На дачу, может, несколько раз за сезон съездим. И все.
Олег Самарин,
сотрудник банка:
— Я себе поставил такую задачу на лето: работать меньше, отдыхать больше. Хочу больше бывать на природе, больше читать. Съездить в гости к родным, давно не был. Запустить воздушного змея с детьми — обещал, да все никак. В общем, по максимуму сделать все то, до чего не дошли руки.
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