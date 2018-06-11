Опрос. Какие у вас планы на лето?

— Главенствующая концепция "Летних планов-2018" — стать лучше, чем я был. Сейчас у меня такой период, когда мальчик становится взрослым мужчиной. Запоздалый период, скажу честно — мне 38 лет. Тем не менее. Я стал понимать многие вещи, которые раньше мне казались невообразимыми для осознания. Теперь я знаю ответы на многие вопросы о жизни. И могу дать много важных советов тем людям, которые в них нуждаются. Да и в самих людях я стал разбираться лучше. И это взросление меня чрезвычайно радует. Я хочу в теплые летние дни переосмыслить свое существование, убрать минусы из характера и превратиться в хорошего ответственного человека, которому любые горы по плечу. Главное, не зазнаться.