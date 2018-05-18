Психологи выяснили, какие мужчины привлекают женщин

Команда британских психологов выяснила, какое мужское телосложение наиболее привлекательно для женщин. Для этого они опросили более 780 гетеросексуальных представительниц прекрасного пола, сообщают Вести.ru.
Ученые сконструировали компьютерные модели на основе физических параметров 9 000 американских военных и попросили участниц исследования оценить их.
Выяснилось, что наиболее важным параметром при оценке внешности мужчин стало соотношение длины ног и роста. Наилучший вариант такой пропорции — один к двум.
По мнению исследователей, такие предпочтения обусловлены эволюцией. Короткие ноги мужчин могут указывать на проблемы со здоровьем. Любопытно, что участницы опроса были гораздо более требовательны к мужским ногам, чем к верхним частям тела.
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