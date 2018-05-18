Психологи выяснили, какие мужчины привлекают женщин

Ученые сконструировали компьютерные модели на основе физических параметров 9 000 американских военных и попросили участниц исследования оценить их.

Выяснилось, что наиболее важным параметром при оценке внешности мужчин стало соотношение длины ног и роста. Наилучший вариант такой пропорции — один к двум.

По мнению исследователей, такие предпочтения обусловлены эволюцией. Короткие ноги мужчин могут указывать на проблемы со здоровьем. Любопытно, что участницы опроса были гораздо более требовательны к мужским ногам, чем к верхним частям тела.