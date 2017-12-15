Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В прошлый раз Владимир Путин и Дональд Трамп побеседовали по телефону 21 ноября. Тогда они обсудили Сирию, Украину и Северную Корею. Оба президента также высказались в пользу налаживания совместной работы на антитеррористическом направлении.