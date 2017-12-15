Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Президенты США и России провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений и ситуацию "в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова". Стороны также договорились о продолжении контактов, сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
В прошлый раз Владимир Путин и Дональд Трамп побеседовали по телефону 21 ноября. Тогда они обсудили Сирию, Украину и Северную Корею. Оба президента также высказались в пользу налаживания совместной работы на антитеррористическом направлении.
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