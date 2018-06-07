Путин на "Прямой линии" сказал, что у России есть хорошие условия для развития экономики

Россия достигла исторического минимума по инфляции, что обещает стране дальнейшее развитие, сказал президент Владимир Путин во время "Прямой линии-2018". Так он ответил на вопрос ведущего Кирилла Клеменова о том, как развивается сегодня страна, сообщает РБК.
По мнению главы государства, страна движется в правильном направлении.
Владимир Путин,
президент РФ:
— У нас стабильные, хорошие условия для развития экономики. Продолжает расти продолжительность жизни, заработные платы выросли на 1,8%. Конечно, я сразу оговорюсь, не каждый человек это на себе ощущает, но в целом, это объективная статистика. Это правда на самом деле.
"Но проблем, конечно, еще достаточно", — добавил Путин.
На прямой линии с президентом задали вопрос и о составе нового правительства. По словам Владимира Путина, состав кабмина должен был обновиться, но "хорошо подготовленными и зарекомендовавшими себя на больших участках работы".
Владимир Путин,
президент РФ:
— Необходимо было оставить тех, кто готовил большие решения, работа над которыми еще продолжается.
7 июня президент России проводит "Прямую линию" с гражданами страны. Россияне отправили президенту более 2 млн вопросов. Более миллиона раз Путин позвонили, отправили почти 400 тысячи SMS-сообщений и около 50 тысяч MMS.
Судя по содержанию вопросов, опубликованных на сайте прямой линии, президента хотят спросить о проблемах науки и экологии, об экономике и соцобеспечении. Много вопросов традиционно касаются темы ЖКХ.
В этом году прямая линия с президентом проходит без участия зрителей в студии, откуда идет трансляция. По словам ведущего Кирилла Клейменова, гостей в студию не позвали специально, чтобы успеть задать как можно больше зрительских вопросов.
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