Путин на "Прямой линии" сказал, что у России есть хорошие условия для развития экономики

По мнению главы государства, страна движется в правильном направлении.

Владимир Путин,

президент РФ:

— У нас стабильные, хорошие условия для развития экономики. Продолжает расти продолжительность жизни, заработные платы выросли на 1,8%. Конечно, я сразу оговорюсь, не каждый человек это на себе ощущает, но в целом, это объективная статистика. Это правда на самом деле.

"Но проблем, конечно, еще достаточно", — добавил Путин.

На прямой линии с президентом задали вопрос и о составе нового правительства. По словам Владимира Путина, состав кабмина должен был обновиться, но "хорошо подготовленными и зарекомендовавшими себя на больших участках работы".

Владимир Путин,

президент РФ:

— Необходимо было оставить тех, кто готовил большие решения, работа над которыми еще продолжается.

7 июня президент России проводит "Прямую линию" с гражданами страны. Россияне отправили президенту более 2 млн вопросов. Более миллиона раз Путин позвонили, отправили почти 400 тысячи SMS-сообщений и около 50 тысяч MMS.

Судя по содержанию вопросов, опубликованных на сайте прямой линии, президента хотят спросить о проблемах науки и экологии, об экономике и соцобеспечении. Много вопросов традиционно касаются темы ЖКХ.

В этом году прямая линия с президентом проходит без участия зрителей в студии, откуда идет трансляция. По словам ведущего Кирилла Клейменова, гостей в студию не позвали специально, чтобы успеть задать как можно больше зрительских вопросов.