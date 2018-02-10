Путин оказался самым заметным кандидатом в избирательном бюллетене

Графа с действующим президентом Владимиром Путиным оказалась самой заметной в проекте избирательного бюллетеня на выборах 18 марта 2018 года. У него самое короткое описание биографии, что бросается в глаза при взгляде на бюллетень.
Фотографию проекта избирательного бюллетеня в своем телеграм-канале опубликовал член ЦК КПРФ Сергей Обухов. Снимок он получил из Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Официально образец бюллетеня будет опубликован только на следующей неделе.
Имена кандидатов расположены в алфавитном порядке, однако графа с Путиным заметно выделяется. .В ней указаны только год рождения, форма выдвижения и место работы - президент Российской Федерации. У остальных кандидатов гораздо более подробная информация. Из-за этого строчка с Путиным сразу бросается в глаза.
Формально придраться не к чему, но бюллетень выглядит "помогающим выбрать одного кандидата", заявил русской службе BBC эксперт Комитета гражданских инициатив Александр Кынев. "ЦИК указывает только те данные, которые о себе предоставил сам кандидат. Это право кандидата сообщить о себе в бюллетене то, что он хочет", - отмечает Кынев.
Все сделано строго по закону и "все согласовано со всеми", заявила глава ЦИК Элла Памфилова. "У него должность короткая, коротко называется. Так и получилось - больше нечего написать. Год рождения и должность. Никаких отклонений. Все очень строго. Не дай бог никаких отклонений", - сказала Памфилова.
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