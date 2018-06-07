Путин ответил на вопрос про угрозу третьей мировой войны

В ходе "Прямой линии" Владимиру Путину пришел вопрос через смс: "Будет ли третья мировая война?"
Владимир Путин,
президент России:
— Можно вспомнить Эйнштейна, по-моему. Он сказал, что "я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись с помощью камней и палок. Понимание, что третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене.
По словам Путина, после окончания Второй мировой войны в мире не было глобальных конфликтов. Так случилось потому, что между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет.
"И как бы неприятно ни звучало то, что я сейчас скажу, но это правда. Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда <...> ведущие державы от резких движений и заставлял уважать друг друга", — отметил Путин. Он назвал выход США из договора о противоракетной обороне (ПРО) попыткой сломать этот стратегический паритет.
Путин призвал сесть за стол переговоров и разработать "современные, адекватные сегодняшнему дню схемы международной и европейской безопасности", пишет РБК.
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