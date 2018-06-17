Владимир Путин: плато "Укок" не должно пострадать при строительстве газопровода в Китай

Владимир Путин поддерживает идею строительства трубопроводов из России в Китай через Монголию, об этом президент заявил в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийном Баттулги.

Первоначальный маршрут предполагал прокладку газопровода через плато Укок, входящее в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая". Маршрут газопровода был предметом спора между "Газпромом" и экологами в течение 10 лет. Планы "Газпрома" вызвали критику как региональных, так и российских экологических организаций, а также сообществ коренных малочисленных народов.

Мониторинг снежного барса на Укоке. Фото: И. Усанов. Плато Укок. Фото: И. Усанов. На Алтае сфотографировали самку ирбиса с тремя подросшими барсятами. Фото: Пресс-служба национального парка «Сайлюгемский». Снежный барс, ирбис. Фото: programmes.putin.kremlin.ru.

На плато Укок расположено более 100 археологических курганных памятников. Прокладка газопровода и автострады через плато могла негативно сказаться на группировках ирбиса в бассейне реки Аргут хребта Табын-Богдо-Ола, пишет WWF. В 2012 году на Укоке были впервые зафиксированы следы ирбиса. Эта территория является перспективным участком для изучения. Группировка ирбиса на Укоке обитает на стыке четырех государств — России, Монголии, Китая и Казахстана, ее изучение позволит усилить международное сотрудничество и улучшить эффективность охраны, подчеркивают экологи.