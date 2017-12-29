Путин подписал указ о ежемесячных выплатах при рождении первенца‍

Идею закона официально предложил Владимир Путин в ноябре 2017 года. 13 декабря Госдума уже приняла в первом чтении соответствующий законопроект. 27 декабря кабмин утвердил выделение 21,4 млрд рублей на выплаты семьям при рождении первенца.

Право на "пособия" действует как при рождении первенца, так и при усыновлении ребенка, не достигшего 1,5 года.

Сумма выплат будет рассчитываться индивидуально, исходя из дохода семьи, который не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума по региону. Пособия начнут выплачиваться с 1 января 2018 года, пишут "Известия".

Всего в 2018 году на выплаты по рождению первого ребенка выделяется 21,4 млрд руб., а в 2019 году — 55,1 млрд руб.. А вот ежемесячные выплаты за второго ребенка будут брать из материнского капитала. Чтобы сформировать нужные суммы из федерального бюджета выделят трансферт Пенсионному фонду: в 2018 году — 24,6 млрд руб., в 2019 году — 63,4 млрд руб., в 2020 году — 78,2 млрд руб.

Пока неизвестно, какие документы нужно будет собрать для получения этих выплат.