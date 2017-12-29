Путин подписал указ о ежемесячных выплатах при рождении первенца‍

Президент России подписал указ о ежемесячных выплатах при рождении первенца. Документ размещен на сайте правовой информации. "Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка <...> имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ", — говорится в законе.
Идею закона официально предложил Владимир Путин в ноябре 2017 года. 13 декабря Госдума уже приняла в первом чтении соответствующий законопроект. 27 декабря кабмин утвердил выделение 21,4 млрд рублей на выплаты семьям при рождении первенца.
Право на "пособия" действует как при рождении первенца, так и при усыновлении ребенка, не достигшего 1,5 года.
Сумма выплат будет рассчитываться индивидуально, исходя из дохода семьи, который не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума по региону. Пособия начнут выплачиваться с 1 января 2018 года, пишут "Известия".
Всего в 2018 году на выплаты по рождению первого ребенка выделяется 21,4 млрд руб., а в 2019 году — 55,1 млрд руб.. А вот ежемесячные выплаты за второго ребенка будут брать из материнского капитала. Чтобы сформировать нужные суммы из федерального бюджета выделят трансферт Пенсионному фонду: в 2018 году — 24,6 млрд руб., в 2019 году — 63,4 млрд руб., в 2020 году — 78,2 млрд руб.
Пока неизвестно, какие документы нужно будет собрать для получения этих выплат.
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