Путин раскрыл секрет преимущества российского народа

Такой коллективизм "становится одним из конкурентных преимуществ сегодняшнего дня",уверен Путин.

Разговор о коллективизме и любви к профессии зашел на встрече президента РФ с победителями конкурса "Лучшие практики наставничества", который курирует его администрация.

Наставником года стал командир летного отряда "Аэрофлота" Николай Изосимов. В специальной номинации "Наставник чемпионов" лауреатами стали сварщики Александр Дуймамет и Дмитрий Кучерявин. С ними и встречался президент.

Изосимов на встрече предложил возродить почетное звание "Заслуженный наставник России".

"Хорошая идея, в целом правильная", — заявил на это Путин, пишет polit.ru.