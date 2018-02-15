Путин раскрыл секрет преимущества российского народа

Сегодня, 18:14.
Политика

Если в других странах ценится, "прежде всего индивидуальный успех", то "у нашего народа все-таки элемент коллективизма очень сильно присутствует в сердце, в душе", заявил 16 февраля президент РФ Владимир Путин, цитирует слова глава государства РИА Новости.

Владимир Путин в Красноярске, 7 февраля 2018.
Владимир Путин в Красноярске, 7 февраля 2018. Фото: kremlin.ru.

Такой коллективизм "становится одним из конкурентных преимуществ сегодняшнего дня",уверен Путин.

Разговор о коллективизме и любви к профессии зашел на встрече президента РФ с победителями конкурса "Лучшие практики наставничества", который курирует его администрация.

Наставником года стал командир летного отряда "Аэрофлота" Николай Изосимов. В специальной номинации "Наставник чемпионов" лауреатами стали сварщики Александр Дуймамет и Дмитрий Кучерявин. С ними и встречался президент.

Изосимов на встрече предложил возродить почетное звание "Заслуженный наставник России".

"Хорошая идея, в целом правильная", — заявил на это Путин, пишет polit.ru.

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