Путин выразил соболезнования Трампу в связи с расстрелом прихожан церкви в Техасе

"Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы", — говорится в сообщении.

Владимир Путин отметил, что "в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых".

Напомним, утром 5 ноября вооруженный мужчина расстрелял прихожан баптистской церкви американского города Сазерленд-Спрингс. Погибли 26 человек, еще около 20 получили ранения. Подозреваемый в стрельбе в Техасе Девин Келл служил в ВВС США и был судим за нападение на жену и ребенка в 2012 году, за что был уволен из вооруженных сил.