Путин выразил соболезнования Трампу в связи с расстрелом прихожан церкви в Техасе

Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с гибелью 26 человек после стрельбы в церкви Техаса. Текст сообщения опубликован на сайте Кремля.
"Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы", — говорится в сообщении.
Владимир Путин отметил, что "в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых".
Напомним, утром 5 ноября вооруженный мужчина расстрелял прихожан баптистской церкви американского города Сазерленд-Спрингс. Погибли 26 человек, еще около 20 получили ранения. Подозреваемый в стрельбе в Техасе Девин Келл служил в ВВС США и был судим за нападение на жену и ребенка в 2012 году, за что был уволен из вооруженных сил.
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