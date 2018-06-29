Путин вывел из Сирии более тысячи военных

В течение последних дней Сирию покинула российских 1140 военных, рассказал президент страны Владимир Путин выпускникам военных вузов в Кремле. Еще территорию страны покинули 13 самолетов, 14 вертолетов, пишет "РИА Новости".
Российские военные находятся в Сирии с 2015 года, когда президент страны Башар Асад попросил Москву о военной помощи для противостояния вооруженному конфликту. Российские ВКС наносили точечные удары по наземным целям ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России). За это время летчики ВКС совершили более 30 тысяч боевых вылетов, нанеся свыше 92 тысяч авиаударов и поразив более 96 тысяч объектов террористов.
Опыт, который российские военные получили в Сирии, будет использован в будущем при подготовке военнослужащих, заявил в своем выступлении президент.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров уточнял, что российская группировка останется в Сирии до тех пор, пока это нужно будет ее правительству и дружественным им силам, добавляет РБК.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.