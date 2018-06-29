Путин вывел из Сирии более тысячи военных

Российские военные находятся в Сирии с 2015 года, когда президент страны Башар Асад попросил Москву о военной помощи для противостояния вооруженному конфликту. Российские ВКС наносили точечные удары по наземным целям ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России). За это время летчики ВКС совершили более 30 тысяч боевых вылетов, нанеся свыше 92 тысяч авиаударов и поразив более 96 тысяч объектов террористов.

Опыт, который российские военные получили в Сирии, будет использован в будущем при подготовке военнослужащих, заявил в своем выступлении президент.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров уточнял, что российская группировка останется в Сирии до тех пор, пока это нужно будет ее правительству и дружественным им силам, добавляет РБК.