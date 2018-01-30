Путин вручил в подарок премьер-министру Израиля оригинал письма Шиндлера

"По окончании встречи президент Путин вручил премьер-министру Нетаньяху подарок. Это оригинал письма Оскара Шиндлера его жене. Глава правительства был очень тронут этим подарком, который приурочен к Международному дню памяти жертв холокоста", — сказала Йонатан-Леус, добавив, что Нетаньяху планирует передать презент в центр изучения истории холокоста и сохранения памяти о его жертвах — иерусалимский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", пишет znak.com.

Факт

По истории промышленника Шиндлера Томас Кенилли написал книгу "Ковчег Шиндлера", а Стивен Спилберг снял фильм "Список Шиндлера".