Путин вручил в подарок премьер-министру Израиля оригинал письма Шиндлера

Вчера, 18:18.
Политика

Президент РФ Владимир Путин подарил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху письмо немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который спас более тысячи евреев во время Второй мировой войны, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы израильского правительства Анну Йонатан-Леус.

Владимир Путин с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Владимир Путин с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Фото: kremlin.ru.

"По окончании встречи президент Путин вручил премьер-министру Нетаньяху подарок. Это оригинал письма Оскара Шиндлера его жене. Глава правительства был очень тронут этим подарком, который приурочен к Международному дню памяти жертв холокоста", — сказала Йонатан-Леус, добавив, что Нетаньяху планирует передать презент в центр изучения истории холокоста и сохранения памяти о его жертвах — иерусалимский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", пишет znak.com.

Факт

По истории промышленника Шиндлера Томас Кенилли написал книгу "Ковчег Шиндлера", а Стивен Спилберг снял фильм "Список Шиндлера".

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