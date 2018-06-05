Путин заявил, что Россия не уступит Крым

Не может быть никаких условий, при которых Россия уступила бы Крым Украине, поскольку он получил независимость по желанию самих крымчан. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
Путин подчеркнул, что Крым стал независимым не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме. По мнению главы государства, проведение такого референдума нельзя назвать аннексией.
В этот момент ВС РФ, которые не превысили численного контингента, положенного по договору о российской базе, обеспечивали проведение независимых свободных выборов
Для примера Владимир Путин привел Косово. По его мнению, выход Косово из Сербии не может называться самоопределением. "Косовары это сделали только решением парламента, а крымчане сделали это на референдуме, на который пришло свыше 90% людей, проживающих в Крыму. И проголосовали за независимость, а затем за присоединение к России, примерно столько же — около 90%", — напомнил президент.
"Разве это не демократия? А что это тогда? И что тогда демократия?" — задал риторические вопросы Путин.
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