Путин заявил, что Россия не уступит Крым

Путин подчеркнул, что Крым стал независимым не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме. По мнению главы государства, проведение такого референдума нельзя назвать аннексией.

В этот момент ВС РФ, которые не превысили численного контингента, положенного по договору о российской базе, обеспечивали проведение независимых свободных выборов

Для примера Владимир Путин привел Косово. По его мнению, выход Косово из Сербии не может называться самоопределением. "Косовары это сделали только решением парламента, а крымчане сделали это на референдуме, на который пришло свыше 90% людей, проживающих в Крыму. И проголосовали за независимость, а затем за присоединение к России, примерно столько же — около 90%", — напомнил президент.

"Разве это не демократия? А что это тогда? И что тогда демократия?" — задал риторические вопросы Путин.