Путин прокомментировал свои фото в полуголом виде

В ходе разговора журналист телеканала отметил, что фотографии "в полуголом виде" для главы государства — это "довольно необычно". Корреспондент спросил, почему Кремль сам публикует такие снимки президента.

"Вы сказали "в полуголом". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", — ответил Путин.

Фотографии "полуголого" Путина с рыбалки Кремль публиковал несколько раз: в 2007, 2009 и 2017 годах.