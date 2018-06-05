Путин прокомментировал свои фото в полуголом виде

Президент России Владимир Путин считает, что нет ничего плохого в фотографиях, где он запечатлен с голым торсом. Об этом глава государства заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF.
В ходе разговора журналист телеканала отметил, что фотографии "в полуголом виде" для главы государства — это "довольно необычно". Корреспондент спросил, почему Кремль сам публикует такие снимки президента.
"Вы сказали "в полуголом". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", — ответил Путин.
Фотографии "полуголого" Путина с рыбалки Кремль публиковал несколько раз: в 2007, 2009 и 2017 годах.
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