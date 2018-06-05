Путин прокомментировал свои фото в полуголом виде

Сегодня, 08:38.
Политика

Президент России Владимир Путин считает, что нет ничего плохого в фотографиях, где он запечатлен с голым торсом. Об этом глава государства заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.

В ходе разговора журналист телеканала отметил, что фотографии "в полуголом виде" для главы государства — это "довольно необычно". Корреспондент спросил, почему Кремль сам публикует такие снимки президента.

"Вы сказали "в полуголом". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", — ответил Путин.

Фотографии "полуголого" Путина с рыбалки Кремль публиковал несколько раз: в 2007, 2009 и 2017 годах. 

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