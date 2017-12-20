Путина выдвинут кандидатом в президенты в павильоне ВДНХ

"Закон его к этому и не обязывает", — цитирует издание одного из них.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Его присутствие необязательно". При этом, на вопрос, значат ли это, что президента не будет, Песков не ответил.

Средства на аренду 57-го павильона ВДНХ, где 26 декабря соберутся 600 человек, внесут участники инициативной группы, сообщили изданию и. о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак и президент РСПП Александр Шохин.

"Члены оргкомитета должны подумать, как скинуться на это дело . Как оплатить это, чтобы не было привлечения партийных, бюджетных и прочих средств. Все аккуратно должно быть сделано, чтобы никто не подозревал в использовании партийного, административного и любого другого ресурса", — сказал Шохин. "Позиция такая, что денег и ресурсов нет, и финансирование ищет сама инициативная группа. Это позиционируется как "общественная история", — уточнил источник, близкий к участникам оргкомитета.

Турчак в свою очередь обговорил, что "лично готов" внести свой вклад в оплату аренды: "Карелин тоже (изъявил готовность), бизнес может помочь. Все люди самодостаточные".

В оргкомитет инициативной группы, как рассказали глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов и депутат Госдумы Сергей Боярский, вошли порядка 30 человек, Это российский кардиохирург Лео Бокерия, телеведущий Дмитрий Губерниев, певец Николай Расторгуев, борец Александр Карелин, и. о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак, директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, президент РСПП Александр Шохин, боксер Денис Лебедев, ректор МГУ Виктор Садовничий, сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева, пишет znak.com.

Действующий президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 14 декабря заявил, что будет баллотироваться не от партии "Единая Россия", как на предыдущих выборах, а самостоятельно. Поэтому он сообщил, что рассчитывает на поддержку политических сил и россиян.

Факт

В 57-м павильоне ВДНХ с 2015 года располагается выставка из сети мультимедийных композиций "Россия — моя история", организованная епископом Тихоном Шевкуновым, известным как духовник Владимира Путина. Священнослужитель возглавляет экспертный совет Фонда гуманитарных проектов (ФГП), который курирует открытие выставки.

"Эти выставки — как цикл. Автор — епископ Егорьевский Тихон Шевкунов. Сама идея проведения этих выставок принадлежит ему и патриаршему совету ", — рассказывал директор и владелец ФГП Иван Есин.