Пьяные полицейские не заплатили в стриптиз-клубе и угрожали сотрудникам Росгвардии

Приехавшие из Саратова в Волгоград полицейские отказались заплатить в местном стриптиз-клубе, где они развлекались всю ночь. Уладить конфликт не удалось даже сотрудникам ЧОП и прибывшим на вызов представителям Росгвардии, пишет life.ru.
По словам очевидцев, полицейские не скупились в тратах, угощая всех девушек, желающих составить им компанию. Но позже сказали, что их обсчитали, когда под утро силовикам принесли счет в 10 тысяч рублей.
Администрация заведения вызвала представителей ЧОПа и Росгвардии, чтобы успокоить силовиков. На записи видно, что уладить конфликт не удалось: полицейские обрушили на них поток нецензурных ругательств с угрозами.
Потом в стрип-клуб приехал оперативный дежурный волгоградской полиции, который посадил саратовских коллег в машину и отвез в отделение полиции.
В ГУ МВД по Саратовской области подтвердили участие своих сотрудников в пьяном конфликте, отметил, что они действительно нарушили общественный порядок. В ведомстве проведут служебную проверку. "Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — говорится в сообщении регионального главка, пишет ura.ru.
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