Пьяные полицейские не заплатили в стриптиз-клубе и угрожали сотрудникам Росгвардии

По словам очевидцев, полицейские не скупились в тратах, угощая всех девушек, желающих составить им компанию. Но позже сказали, что их обсчитали, когда под утро силовикам принесли счет в 10 тысяч рублей.

Администрация заведения вызвала представителей ЧОПа и Росгвардии, чтобы успокоить силовиков. На записи видно, что уладить конфликт не удалось: полицейские обрушили на них поток нецензурных ругательств с угрозами.

Потом в стрип-клуб приехал оперативный дежурный волгоградской полиции, который посадил саратовских коллег в машину и отвез в отделение полиции.

В ГУ МВД по Саратовской области подтвердили участие своих сотрудников в пьяном конфликте, отметил, что они действительно нарушили общественный порядок. В ведомстве проведут служебную проверку. "Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — говорится в сообщении регионального главка, пишет ura.ru.