Пьяный барнаулец без водительских прав катался на "Лексусе" по пригородному поселку

Водитель практически доехал до дома, но полицейские догнали его и задержали. Автомобилист вел себя агрессивно и оказывал сопротивление.

Полиция установила, что машину барнаулец взял покататься неправомерно и не имел водительских прав. Плюс ко всему он находился в состоянии алкогольного опьянения, что было выявлено в ходе освидетельствования прямо на месте задержания.

Водителя доставили в отделение и составили в его отношении административные материалы.