Пьяный барнаулец без водительских прав катался на "Лексусе" по пригородному поселку

11 февраля около двух часов ночи полиция попыталась остановить "Лексус" в поселке Южном, но водитель проигнорировал законные требования сотрудников ДПС и предпринял попытку скрыться. Об этом сообщило сообщество "ДНД Дорожный патруль" во "ВКонтакте".
Водитель практически доехал до дома, но полицейские догнали его и задержали. Автомобилист вел себя агрессивно и оказывал сопротивление.
Полиция установила, что машину барнаулец взял покататься неправомерно и не имел водительских прав. Плюс ко всему он находился в состоянии алкогольного опьянения, что было выявлено в ходе освидетельствования прямо на месте задержания.
Водителя доставили в отделение и составили в его отношении административные материалы.
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