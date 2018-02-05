В Бийске ребенок влетел в бетонный столб, съезжая с горки

По словам свидетелей происшествия, удар был очень сильным. У мальчика рассечен лоб, от боли он не мог ни лежать ни сидеть.

Очевидцы в группе "Инцидент Бийск пишут, что мужчины помогли погрузить мальчика на носилки и донести до "скорой". Женщины бросили лыжи и не отходили от ребенка, пока ждали медиков. Они согревали его руки и успокаивали.

У ребенка с собой не было телефона, он не смог назвать номер родственников. На вид ему 11-12 лет. Мальчику оказали первую помощь и госпитализировали.