В Бийске ребенок влетел в бетонный столб, съезжая с горки

В Бийске 4 февраля ребенок, катившийся с горки на "бублике", врезался в бетонный столб. Мальчика увезли в больницу, сообщает "Наш Бийск".
По словам свидетелей происшествия, удар был очень сильным. У мальчика рассечен лоб, от боли он не мог ни лежать ни сидеть.
Очевидцы в группе "Инцидент Бийск пишут, что мужчины помогли погрузить мальчика на носилки и донести до "скорой". Женщины бросили лыжи и не отходили от ребенка, пока ждали медиков. Они согревали его руки и успокаивали.
У ребенка с собой не было телефона, он не смог назвать номер родственников. На вид ему 11-12 лет. Мальчику оказали первую помощь и госпитализировали.
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