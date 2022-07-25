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Шоу-бизнес

Rammstein не ставил песню Газманова «Вперед, Россия» на концерте в Эстонии

В социальных сетях и некоторых изданиях появились сообщения о том, что в самый разгар концерта немецкого рок-коллектива Rammstein в Таллине из колонок зазвучала песня Олега Газманова «Вперед, Россия».

Тилль Линдеманн выпустил новый клип "Я ненавижу детей"
Тилль Линдеманн выпустил новый клип "Я ненавижу детей"
Кадр из клипа

Никаких официальных разъяснений по поводу этого инцидента со стороны группы Rammstein не последовало.

Как выяснилось, видео, на которое ссылались различные издания, было всего лишь шуткой из TikTok. Об этом сообщает «Политэксперт», ссылаясь на людей, которые присутствовали на выступлении немецкой группы в Эстонии и песен про Россию там не слышали.

Шутник просто наложил на видео с концерта Rammstein звуковую дорожку песни Газманова. Эта версия подтверждается отсутствием посторонних шумов, которые должны быть при записи на переполненной людьми площадке.

Ранее сообщалось, что лидер Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал запланированный концертный тур. Москва и Новосибирск, куда музыкант должен был приехать в декабре, больше не входят в список городов — они помечены как отмененные. При этом причины такого решения не указываются.

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