Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил концерты в Москве и Новосибирске

Изначально концерты планировались в марте, но затем были перенесены на конец 2022 года. Концерт в Новосибирске должен был состояться 5 декабря, в Москве — 11 декабря, пишет НГС.
Причины отмены Линдеманн не указал. В группе концерта в Новосибирске пока нет информации об отмене.
Эпатажный певец поедет в тур с обновленной программой европейского тура Ich Hasse Kinder.
Зрителям обещали много металла, старых и новых хитов, уникальные визуальные эффекты и шоу, «пропитанное мощнейшей энергетикой одного из лучших рок-певцов современности».
Тилль Линдеманн был большим поклонником России — он даже спел на песню на стихи Евгения Долматовского «Любимый город». В клипе музыкант летал на советском истребителе. Эту композицию приурочили к выходу фильма «Девятаев».