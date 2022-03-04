Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил концерты в Москве и Новосибирске

Тилль Линдеманн опубликовал Stories в своем Instagram запланированный концертный тур. Москва и Новосибирск, куда музыкант должен был приехать в декабре, больше не входят в список городов — они помечены как отмененные.

Изначально концерты планировались в марте, но затем были перенесены на конец 2022 года. Концерт в Новосибирске должен был состояться 5 декабря, в Москве — 11 декабря, пишет НГС.

Причины отмены Линдеманн не указал. В группе концерта в Новосибирске пока нет информации об отмене.

Эпатажный певец поедет в тур с обновленной программой европейского тура Ich Hasse Kinder.

Зрителям обещали много металла, старых и новых хитов, уникальные визуальные эффекты и шоу, «пропитанное мощнейшей энергетикой одного из лучших рок-певцов современности».

Тилль Линдеманн был большим поклонником России — он даже спел на песню на стихи Евгения Долматовского «Любимый город». В клипе музыкант летал на советском истребителе. Эту композицию приурочили к выходу фильма «Девятаев».