Рассторгуев присоединился к Putin Team

Артист заявил, что 7 декабря — День Героя. Поэтому именно в этот день решил вступить в Putin Team с проектом "Родина Героев". Это флешмоб в соцсетях с фотографиями различных монументов, посвященным героям в различных городах страны.



В движение Putin Team уже входят хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин, легкоатлетка Елена Исинбаева, бобслеист Алексей Воевода, шахматный гроссмейстер Сергей Карякин, бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников, фигурист Евгений Плющенко.



О намерении создать движения Putin Team в поддержку Владимира Путина хоккеист Александр Овечкин заявил 2 ноября. Однако, по данным газеты "Ведомости", настоящим автором проекта является не Овечкин, а агентство "ИМА-консалтинг".