Рассторгуев присоединился к Putin Team

Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев объявил, что присоединился к движению Putin Team. Об этом он рассказал в своем Instagram, пишет РБК.
Друзья, сегодня – День Героя. Я уверен, что настоящие герои прямо сейчас есть рядом с вами. Сегодня я решил вступить в команду Putin Team с инициативой – я назвал этот проект «Родина героев». Посмотрите ролики, которые мы делаем совместно с проектом «Жить», о героизме простых людей – я говорю как раз об этом. Такие сюжеты о героях будут выкладываться в сообществе Putin Team. А для того чтобы люди помнили о многочисленных героях из нашей истории, хочу запустить флешмоб #PодинаГероев. В каждом городе есть монументы в честь выдающихся личностей. Предлагаю вам посетить их, отдать дань уважения герою и привести памятник в порядок. Это не сложно. Сделайте фотографию до и после уборки, а потом выложите её в свои соцсети с хэштегом #РодинаГероев. Так мы отдадим дань уважения людям, совершившим свой подвиг в прошлом, и покажем, что в настоящем таких героев тоже немало. Более того – героем может стать каждый. #PutinTeam #КомандаПутина
Артист заявил, что 7 декабря — День Героя. Поэтому именно в этот день решил вступить в Putin Team с проектом "Родина Героев". Это флешмоб в соцсетях с фотографиями различных монументов, посвященным героям в различных городах страны.
В движение Putin Team уже входят хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин, легкоатлетка Елена Исинбаева, бобслеист Алексей Воевода, шахматный гроссмейстер Сергей Карякин, бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников, фигурист Евгений Плющенко.
О намерении создать движения Putin Team в поддержку Владимира Путина хоккеист Александр Овечкин заявил 2 ноября. Однако, по данным газеты "Ведомости", настоящим автором проекта является не Овечкин, а агентство "ИМА-консалтинг".
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