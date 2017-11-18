Разбор. Как и где купить билеты на Чемпионат мира по футболу-2018?

2 Какие есть билеты и сколько они стоят?

Есть 4 категории билетов — он отличаются стоимостью и расстоянием до поля. Выбирая место вы сможете ознакомиться со схемами всех стадионов или посмотрите их заранее на сайте ФИФА.

Сейчас в продаже билеты 1,2 и 3 категории. Самые дешевые билеты, четвертой категории, уже распределили на первом этапе и теперь они недоступны. Билеты для детей стоят так же как и для взрослых, не зависимо от возраста.

Можно купить пакет билетов на определённый стадион. Например, если вы планируете посетить все матчи в одном городе. Еще есть пакет на несколько матчей определенной команды — от 3 до 7 (максимальное количество матчей одной команды на чемпионате). Если выбранная сборная вылетит, то "выбранной" командой станет та, что прошла дальше и деньги ваши не пропадут.