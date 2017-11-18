Разбор. Как и где купить билеты на Чемпионат мира по футболу-2018?

16 ноября началась завершающая часть первого этапа продажи билетов на Чемпионат мира по футболу-2018. Он пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Altapress.ru разбирался, где и как можно купить билеты на главное спортивное событие следующего года.
Только на официальном сайте ФИФА. Продаются билеты в порядке "живой очереди", поэтому от вашей скорости зависят шансы на покупку. Этот этап продлится до 28 ноября.
Есть 4 категории билетов — он отличаются стоимостью и расстоянием до поля. Выбирая место вы сможете ознакомиться со схемами всех стадионов или посмотрите их заранее на сайте ФИФА.
Сейчас в продаже билеты 1,2 и 3 категории. Самые дешевые билеты, четвертой категории, уже распределили на первом этапе и теперь они недоступны. Билеты для детей стоят так же как и для взрослых, не зависимо от возраста.
Можно купить пакет билетов на определённый стадион. Например, если вы планируете посетить все матчи в одном городе. Еще есть пакет на несколько матчей определенной команды — от 3 до 7 (максимальное количество матчей одной команды на чемпионате). Если выбранная сборная вылетит, то "выбранной" командой станет та, что прошла дальше и деньги ваши не пропадут.
Вы можете купить максимум четыре билета на один матч (вы и три гостя) и посетить не более семи игр чемпионата. То есть один человек может купить максимум 28 билетов. В один день разрешается посетить только одну игру. Нельзя подавать несколько заявок на один и тот же матч.
Сейчас неизвестно, какая сборная с кем будет играть. Жеребьёвка будет 1 декабря 2017 года.
Пока что болельщики выбирают билеты по конкретным датам и городам. Например, финал пройдет 15 июля в "Лужниках" в Москве. Расписание доступно на сайте мундиаля.
Российские резиденты могут оплатить билет только картами VISA, "Мир" и банковским переводом. Иностранцы могут воспользоваться еще и MasterCard. Если вы оплачиваете картой, то деньги снимут сразу после оформления заявки, а если покупать через банковский перевод, то у вас будет еще 7 дней на оплату.
Имя заказчика билетов и имя держателя карты должны совпадать. Если оплачиваете чужой картой, можете получить штраф 20% от стоимости билетов.
На сайте ФИФА можно будет изменить данные гостя и передать его билет кому-нибудь другому, но свои данные поменять нельзя. При покупке билета для ребенка, у которого еще нет паспорта, при оформлении вводите данные свидетельства о рождении.
Перед самой покупкой нет. Он понадобится позже для прохода на матч и бесплатного проезда на общественном транспорте в день игры. После покупки билетов стоит зарегистрироваться на специальном сайте. Паспорт можно будет получить в центре выдачи в городе-организаторе или по почте.
Для болельщиков выделят дополнительные поезда. На них вы сможете бесплатно передвигаться между городами. Для этого нужен будет билет на матч и паспорт болельщика. На сайте, где вы оформляли паспорт, нужно будет выбрать маршрут и место.
Можно. Их стоимость не изменится, но билетов будет меньше.
С 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года: первый период второго этапа продаж. Нужно подать заявку на билет, после этого пройдет жеребьёвка.
С 13 марта по 3 апреля 2018 года: второй период второго этапа продаж. Живая очередь на сайте ФИФА, как и сейчас.
С 18 апреля по 15 июня 2018 года: билеты можно будет купить не только онлайн, но и в кассе.
На одном из поздних этапов можно будет перепродать билеты. Те, кому не пригодятся все купленные билеты, смогут перепродать их другому болельщику через сайт ФИФА.
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