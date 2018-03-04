Разбор. Как увеличить скорость Wi-Fi дома

1 Как можно меньше стен между Wi-Fi роутером и рабочим местом

Роутер желательно установить так, чтобы между ним и компьютером было как можно меньше стен. Нет смысла ждать безупречного сигнала, если оборудование стоит в коридоре, а компьютер в дальней комнате через несколько стен.

Wi-Fi роутер обычно ставят либо как можно ближе к рабочему месту, либо в самой оживленной комнате. Например, в гостиной.

Материал стен тоже важен. Стена из гипсокартона даст минимум помех, а бетонная значительно снизит проходимость сигнала.