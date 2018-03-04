Разбор. Как увеличить скорость Wi-Fi дома

Сегодня, 15:57.
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Многие люди дома пользуются беспроводным интернетом по технологии Wi-Fi. Однако часто его скорость оставляет желать лучшего. Технический директор барнаульского филиала "Дом.ru" Дмитрий Ваулин рассказал, как расположить роутер Wi-Fi, чтобы получить максимально быстрый интернет.  

Интернет. Девушка. Социальная сеть.
Интернет. Девушка. Социальная сеть. Фото: Открытые источники в Интернете.
1 Как можно меньше стен между Wi-Fi роутером и рабочим местом

Роутер желательно установить так, чтобы между ним и компьютером было как можно меньше стен. Нет смысла ждать безупречного сигнала, если оборудование стоит в коридоре, а компьютер в дальней комнате через несколько стен.

Wi-Fi роутер обычно ставят либо как можно ближе к рабочему месту, либо в самой оживленной комнате. Например, в гостиной.

Материал стен тоже важен. Стена из гипсокартона даст минимум помех, а бетонная значительно снизит проходимость сигнала.

2 Устанавливаем Wi-Fi роутер подальше от бытовых приборов

Большинство роутеров работает на частоте - 2,4 ГГц. Радиоизлучение от самых простых бытовых устройств происходит на этой же частоте. Поэтому не удивляйтесь, если, установив роутер вблизи холодильника, микроволновой печи и даже беспроводной мыши, вы не получите желаемое качество сигнала.

Если вы живете в многоквартирном доме, то на ваше устройство влияет работа роутеров соседей. Лучше приобрести Wi-Fi роутер, который работает одновременно в двух диапазонах частот – 2,4 и 5 ГГц.

Основное преимущество такого устройства – отсутствие помех, стабильность Wi-Fi-соединения и высокая скорость. По сути это один роутер и сразу две Wi-Fi сети в квартире. Такое оборудование оптимально подойдет семьям, которые живут в многоквартирных домах с большим количеством домашних Wi-Fi сетей.  

3 Правильно располагаем Wi-Fi роутер дома

Как и все радиосигналы, Wi-Fi не обтекает преграду, а проходит сквозь нее. Расположите роутер так, чтобы сигнал проходил не под углом, а напрямую к компьютеру или другому устройству, и перпендикулярно стене. Это улучшит качество сигнала и радиус действия роутера.  

4 Выбираем подходящий тариф для быстрого Wi-Fi в квартире

Если у вас в семье несколько мобильных устройств, и все они одновременно подключаются к домашней сети Wi-Fi, скорость между ними делится. Например, в квартире 5 устройств и тариф со скоростью до 10 Мбит/с, получается что на каждое из них приходится в среднем 2 Мбит/с.

Такой скорости хватит, чтобы проверить почту или пообщаться в мессенджере, но может быть недостаточно для просмотра фильмов онлайн или быстрого скачивания файлов. А если у вас 100 Мбит/с, то на каждое из 5 устройств будет приходить по 20 Мбит/с. В этом случае все члены семьи смогут пользоваться быстрым интернетом одновременно.  

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