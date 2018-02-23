Борец Александр Карелин протестировал необычные авиатренажеры в алтайской летной школе

Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru. Открытие нового учебного класса в летной школе Барнаула. Фото: altapress.ru.

Аппаратная часть тренажера — это обычный компьютер, шлем виртуальной реальности Oculus и рычаги, имитирующие систему управления в кабине самолета — руль и другие. Программная часть состоит из двух компонентов — это собственно виртуальная реальность и модуль для управления самолетом с помощью рук. Пилот может перемещать объекты в виртуальной реальности.

Янис Лемайнис,

преподаватель спецдисциплин Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой:

— В шлеме ощущаешь себя как в реальной кабине самолета. Сначала ты стоишь на аэродроме и взлетаешь. Можно лететь хоть куда: выполнить полет по кругу или отправиться в другой город. В программе заложены данные обо всех аэродромах мира. Можно попробовать взлететь или сеть в любом городе. Мы часто летаем в Барнауле.

Также ученик может выбрать тип самолета (истребитель, пассажирский и так далее) и погодные условия полета. По словам Лемайниса, это оборудование помогает формировать авиационные рефлексы. При этом не требуется реальный самолет, дорогостоящее топливо, а риски получить травму или попасть в аварию отсутствуют.

Янис Лемайнис,

преподаватель спецдисциплин Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой:

— Первый авиасимулятор мы приобрели в 2013 году на пробу. Хотели понять, будет ли эта технология работать. В итоге результат превзошел наши ожидания. Каждый год мы отправляем воспитанников в Новосибирск на показательный полет, чтобы они посмотрели, поучились, почувствовали воздух. Инструкторы говорили, что с ними рядом все равно что мешок с песком сидит. А тут вдруг начали удивляться и звонить: "Что вы делаете со своими учениками? Мы видим, что с нами сидит уже подготовленный пилот. У него инициатива, он понимает, что и как нужно делать".

В конце декабря прошлого года школе-интернату были выделены деньги из краевого бюджета на приобретение оборудования для оснащения класса с тренажерами — 2,5 млн рублей. На них купили комплекты для 10 рабочих мест.

Ученики школы проявляют к виртуальным полетам огромный интерес. Левайнис говорит, что в учебном классе даже пришлось сделать стеклянную стену — когда группа заходит тренироваться, все остальные приходят посмотреть.

Владимир Макаров,

ученик Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой:

— Первый раз я сел за штурвал тренажера два дня назад. Эмоции непередаваемые. Непривычные ощущения. Голова немного кружилась и подташнивало даже. Но интересно! Кажется, что все реально. Летал с Барнаульского аэропорта, учился взлетать, садиться и делать разные трюки. На настоящем самолете я пока не летал, только с парашюта прыгал.

Предполагается, что занятия на тренажерах будут проходить два часа в неделю. После изучения теории на них отработают практические навыки.

Янис Лемайнис,

преподаватель спецдисциплин Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой:

— С непривычки может закружиться голова. Но система у нас настроена так, что работаешь 15 минут, а потом она сама отключается. Ученик отдыхает минут пять-семь и снова летать. Поначалу кажется, что ты находишься в каком-то игрушечном мире. Но потом мозг привыкает, и уже реальный мир начинает казаться игрушечным.

Почетные гости школы Александр Карлин и Александр Карелин тоже попробовали "полетать" на тренажерах.

Александр Карлин,

губернатор:

— Надо дома себе такой поставить, вырабатывать рефлекс авиационный правильный. Бывает принимаешь решения резко. А надо — плавно.

Александр Карелин, "полетав" немного, попросил снять с него шлем.

Александр Карелин,

спортсмен, депутат Госдумы РФ:

— Тревожно мне. Я только что чуть самолет не разбил. Очень высокая ответственность (смеется — прим. altapress.ru).

Пилот инструктор авиационно-спортивного клуба "Лидер" Янош Горяев рассказал, что тренажеры с виртуальной реальностью, конечно, не самые реалистичные из существующих.

По его словам, действующие пилоты регулярно проходят переподготовку в специальных кабинах, где моделируются физические ощущения взлета, посадки, скорости, а также перегрузки. Кабины движутся определенным образом во время тренировок, что и дает такие эффекты. Но стоят они очень дорого. Тем не менее Горяев считает, что даже на приобретенных в алтайскую школу-интернет тренажерах первое представление о полете получить можно, как и отработать базовые навыки.

Справка

Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой была основана в 1990 году. В учебном заведении готовят специалистов для военной и гражданской авиации России. В школе-интернате созданы условия для ранней профессиональной подготовки детей. Материально-техническая база, учебные программы, квалификация педагогов помогают выпускникам школы становиться востребованными специалистами в военной и гражданской авиации. После обучения в Алтайской школе-интернате ребята поступают в вузы Министерства обороны России, а также в гражданские авиационные учебные заведения.