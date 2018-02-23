Борец Александр Карелин протестировал необычные авиатренажеры в алтайской летной школе

Накануне 23 февраля в Алтайской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой открыли учебный класс с авиатренажерами нового поколения. В них используется технология виртуальной реальности, что позволяет ученикам получить представление об управлении самолетом в условиях, приближенных к настоящим. В мероприятии приняли участие Александр Карлин и известный борец Александр Карелин.
Аппаратная часть тренажера — это обычный компьютер, шлем виртуальной реальности Oculus и рычаги, имитирующие систему управления в кабине самолета — руль и другие. Программная часть состоит из двух компонентов — это собственно виртуальная реальность и модуль для управления самолетом с помощью рук. Пилот может перемещать объекты в виртуальной реальности.
Янис Лемайнис,
преподаватель спецдисциплин Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой:
— В шлеме ощущаешь себя как в реальной кабине самолета. Сначала ты стоишь на аэродроме и взлетаешь. Можно лететь хоть куда: выполнить полет по кругу или отправиться в другой город. В программе заложены данные обо всех аэродромах мира. Можно попробовать взлететь или сеть в любом городе. Мы часто летаем в Барнауле.
Также ученик может выбрать тип самолета (истребитель, пассажирский и так далее) и погодные условия полета. По словам Лемайниса, это оборудование помогает формировать авиационные рефлексы. При этом не требуется реальный самолет, дорогостоящее топливо, а риски получить травму или попасть в аварию отсутствуют.
Янис Лемайнис,
преподаватель спецдисциплин Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой:
— Первый авиасимулятор мы приобрели в 2013 году на пробу. Хотели понять, будет ли эта технология работать. В итоге результат превзошел наши ожидания. Каждый год мы отправляем воспитанников в Новосибирск на показательный полет, чтобы они посмотрели, поучились, почувствовали воздух. Инструкторы говорили, что с ними рядом все равно что мешок с песком сидит. А тут вдруг начали удивляться и звонить: "Что вы делаете со своими учениками? Мы видим, что с нами сидит уже подготовленный пилот. У него инициатива, он понимает, что и как нужно делать".
В конце декабря прошлого года школе-интернату были выделены деньги из краевого бюджета на приобретение оборудования для оснащения класса с тренажерами — 2,5 млн рублей. На них купили комплекты для 10 рабочих мест.
Ученики школы проявляют к виртуальным полетам огромный интерес. Левайнис говорит, что в учебном классе даже пришлось сделать стеклянную стену — когда группа заходит тренироваться, все остальные приходят посмотреть.
Владимир Макаров,
ученик Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой:
— Первый раз я сел за штурвал тренажера два дня назад. Эмоции непередаваемые. Непривычные ощущения. Голова немного кружилась и подташнивало даже. Но интересно! Кажется, что все реально. Летал с Барнаульского аэропорта, учился взлетать, садиться и делать разные трюки. На настоящем самолете я пока не летал, только с парашюта прыгал.
Предполагается, что занятия на тренажерах будут проходить два часа в неделю. После изучения теории на них отработают практические навыки.
Янис Лемайнис,
преподаватель спецдисциплин Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой:
— С непривычки может закружиться голова. Но система у нас настроена так, что работаешь 15 минут, а потом она сама отключается. Ученик отдыхает минут пять-семь и снова летать. Поначалу кажется, что ты находишься в каком-то игрушечном мире. Но потом мозг привыкает, и уже реальный мир начинает казаться игрушечным.
Почетные гости школы Александр Карлин и Александр Карелин тоже попробовали "полетать" на тренажерах.
Александр Карлин,
губернатор:
— Надо дома себе такой поставить, вырабатывать рефлекс авиационный правильный. Бывает принимаешь решения резко. А надо — плавно.
Александр Карелин, "полетав" немного, попросил снять с него шлем.
Александр Карелин,
спортсмен, депутат Госдумы РФ:
— Тревожно мне. Я только что чуть самолет не разбил. Очень высокая ответственность (смеется — прим. altapress.ru).
Пилот инструктор авиационно-спортивного клуба "Лидер" Янош Горяев рассказал, что тренажеры с виртуальной реальностью, конечно, не самые реалистичные из существующих.
По его словам, действующие пилоты регулярно проходят переподготовку в специальных кабинах, где моделируются физические ощущения взлета, посадки, скорости, а также перегрузки. Кабины движутся определенным образом во время тренировок, что и дает такие эффекты. Но стоят они очень дорого. Тем не менее Горяев считает, что даже на приобретенных в алтайскую школу-интернет тренажерах первое представление о полете получить можно, как и отработать базовые навыки.
Справка
Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой была основана в 1990 году. В учебном заведении готовят специалистов для военной и гражданской авиации России. В школе-интернате созданы условия для ранней профессиональной подготовки детей. Материально-техническая база, учебные программы, квалификация педагогов помогают выпускникам школы становиться востребованными специалистами в военной и гражданской авиации. После обучения в Алтайской школе-интернате ребята поступают в вузы Министерства обороны России, а также в гражданские авиационные учебные заведения.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.