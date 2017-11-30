Разбор. Что нужно знать про новый закон о тишине в Алтайском крае?

6 Куда обращаться с жалобой на шум?

Теоретически можно прийти в полицию и пожаловаться. Но нет гарантии, что там примут ваше заявление и разберутся в проблеме. Просто потому, что пока нет документов, по которым органы внутренних дел должны заниматься подобными делами.

Полномочия за исполнением закона остались за муниципальными властями. Механизм следующий: если человек заметил нарушение, то может обратиться в администрацию района. Там должны собрать административную комиссию. Но вызвать сотрудника администрации (как, например, наряд ППС), на место нарушения не получится. При жалобе в комиссию заявитель еще должен доказать, что, например, соседская собака действительно лаяла всю ночь.