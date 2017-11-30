Разбор. Что нужно знать про новый закон о тишине в Алтайском крае?

30 ноября депутаты Алтайского Заксобрания рассмотрят в окончательном чтении законопроект о соблюдении тишины и покоя. Если документ примут, он вступит в силу с 10 января 2018 года. Altapress.ru разобрался, где и когда теперь нельзя будет шуметь в Алтайском крае и что грозит нарушителям.
- громкая музыка, в том числе доносящаяся из машин, магазинов, кафе;
- крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах;
- запуск фейерверков и петард;
- автомобильная сигнализация, которая срабатывает три раза подряд;
- ремонт и перепланировка квартир и нежилых помещений;
- земляные, ремонтные, строительные и разгрузочно-погрузочные работы с использованием спецтехники.
- в квартирах и помещения общего пользования в многоквартирных домах, общежитиях;
- в школах, больницах, санаториях, на дачных участках;
- на расстоянии ближе пятидесяти метров от домов, школ, больниц, спортивных площадок.
- С 22.00 до 8.00 с понедельника по пятницу включительно;
- С 22.00 до 9.00 в субботу, воскресенье и в нерабочие праздничные дни;
- С 13.00 до 15.00 будут ежедневные ”часы тишины”. Нельзя шуметь в квартирах и подъездах в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях;
- С 20.00 до 9.00 в будние дни и по субботам (а в воскресенье круглосуточно) нельзя будет делать ремонт. Правило не касается многоквартирных домов, построенных менее полутора лет назад.
- во время официальных спортивных и культурно-массовых мероприятий;
- во время богослужений, религиозных обрядов и церемоний;
- в новогоднюю ночь с 10 вечера до 6 утра.
- неотложные работы, ликвидация аварий, последствий ЧС;
- использование сирен и сигналов на автомобилях скорой помощи, пожарных.
Теоретически можно прийти в полицию и пожаловаться. Но нет гарантии, что там примут ваше заявление и разберутся в проблеме. Просто потому, что пока нет документов, по которым органы внутренних дел должны заниматься подобными делами.
Полномочия за исполнением закона остались за муниципальными властями. Механизм следующий: если человек заметил нарушение, то может обратиться в администрацию района. Там должны собрать административную комиссию. Но вызвать сотрудника администрации (как, например, наряд ППС), на место нарушения не получится. При жалобе в комиссию заявитель еще должен доказать, что, например, соседская собака действительно лаяла всю ночь.
Те, кто нарушит правила, получат административный штраф в размере 500—3 тыс рублей. Должностные лица — от 1 тыс до 10 тыс рублей, юридические лица — от 5 тыс до 10 тыс рублей.
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