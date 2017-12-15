РБК назвал имя предоставившего $2 млн на "взятку" Улюкаеву

Деньги на проведение оперативного эксперимента, в ходе которого министру экономического развития Алексею Улюкаеву глава "Роснефти" Игорь Сечин передал $2 млн, предоставил Валерий Александрович Михайлов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на показания генерала ФСБ Олега Феоктистова от 5 июня 2017 года, который назвал Михайлова своим знакомым.
В своих показаниях Феоктистов уточнил, что деньги в долг ему дал "ранее знакомый Михайлов Валерий Александрович — сотрудник компании, каким-то образом связанной с деятельностью "Роснефти"".
РБК выяснил, что среди аффилированных с "Роснефтью" Михайлова нет. Собеседник издания, близкий к компании, также заявил, что сейчас человека с таким именем нет в штате. При этом, согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", Валерий Михайлов, который является членом совета директоров "Белорусского УПНП И КРС" ("дочка" "РН-Сервис"), работал в структурах "Роснефти".
Бывший коллега Валерия Михайлова уточнил, что тот был замгендиректора "РН-Сервиса" и координировал работу всех предприятий "Роснефти" по капремонту скважин. Но по его мнению, Михайлов не взаимодействовал с Олегом Феоктистовым и Игорем Сечиным и не имел денег для подобного следственного эксперимента. По данным другого собеседника издания, Валерий Михайлов уволился из структур "Роснефти" летом 2016 года и не давал деньги для передачи Алексею Улюкаеву.
Бывшего министра экономики обвиняют в получении взятки в размере $2 млн от главы "Роснефти" за одобрение покупки 50,08% акций ПАО "Башнефть". Приговор Алексею Улюкаеву огласят 15 декабря в 10:00 по мск.
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