"Ну, хз-хз": как отреагировал интернет на новое "Простоквашино"

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Жизнь

3 апреля в сети появилась первая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино". На странице студии "Союзмультфильм" во "ВКонтакте" серия за 6 часов набрала почти 3 млн просмотров, пишет РБК. В социальных сетях появилось огромное количество отзывов: многим людям мультфильм пришелся не по душе. 

Кадр из сериала "Возвращение в Простоквашино".
Кадр из сериала "Возвращение в Простоквашино". Фото: Скриншот с youtube.com.

В новой версии "Простоквашино" изменилось многое. Например, Дядя Фёдор сменил имидж. Кроме того, он подрос, и у него появилась сестра - Вера Павловна. Многие зрители были удивлены именем героини. Дело в том, что в новой версии отца зовут Павел, но в серии книг о Простоквашино родителей Дяди Федора звали Римма и Дмитрий.



Авторы анонсировали сериал о Простоквашино. Над первой серией работали четыре месяца, последующие будут готовиться за четыре-пять недель каждая. К концу года появится пул из восьми-десяти серий, а всего за три года будет создано около 30 серий.

Автор книг и сценариев для советских мультфильмов про "Простоквашино" Эдуард Успенский пригрозил подать в суд на "Союзмультфильм" за то, что новые серии созданы без его разрешения. Также его возмущение вызвало появление новых героев в мультсериале, сообщает РБК.

Многие пользователи заметили, что гаджеты и стереотипы о популярных молодежных трендах едва ли не стали главными героями сериала: им уделяется очень много внимания.

Константин Штраух (комментарий в сообществе Barnaul 22)

Вроде бы и не плохо,но есть такое ощущение,будто твоя бабушка заехала к тебе в комнату на гироскутере с вейпом в руках, выпнула тебя из-за компутера и села играть в доту,сопровождая сие действо обильным современным сленгом.Как попытка привлечь современных детей к классике-мэйби,как продолжение для старых фанатов-хз,хз.

С интересом пользователи обсуждают аллюзии, увиденные в "Возвращении в Простоквашино". "Российская газета" пишет о такой находке: во время входящего видеозвонка на компьютере звучит мелодия Crystals группы M.O.O.N., ставшая известной благодаря "кровавой" компьютерной игре Hotline Miami. 

У продолжения мультфильма уже появились и критики, и фанаты. 

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