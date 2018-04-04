"Ну, хз-хз": как отреагировал интернет на новое "Простоквашино"

3 апреля в сети появилась первая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино". На странице студии "Союзмультфильм" во "ВКонтакте" серия за 6 часов набрала почти 3 млн просмотров, пишет РБК. В социальных сетях появилось огромное количество отзывов: многим людям мультфильм пришелся не по душе.
В новой версии "Простоквашино" изменилось многое. Например, Дядя Фёдор сменил имидж. Кроме того, он подрос, и у него появилась сестра - Вера Павловна. Многие зрители были удивлены именем героини. Дело в том, что в новой версии отца зовут Павел, но в серии книг о Простоквашино родителей Дяди Федора звали Римма и Дмитрий.
В новых сериях мультфильма про #Простоквашино у дяди Федора появится сестра Вера Павловна. Интрига в том, что папу дяди Федора зовут Дмитрий. ШТА?— Adam Kesher 🌈🐻🍌 (@di_kesher) 3 апреля 2018 г.
Авторы анонсировали сериал о Простоквашино. Над первой серией работали четыре месяца, последующие будут готовиться за четыре-пять недель каждая. К концу года появится пул из восьми-десяти серий, а всего за три года будет создано около 30 серий.
Автор книг и сценариев для советских мультфильмов про "Простоквашино" Эдуард Успенский пригрозил подать в суд на "Союзмультфильм" за то, что новые серии созданы без его разрешения. Также его возмущение вызвало появление новых героев в мультсериале, сообщает РБК.
Многие пользователи заметили, что гаджеты и стереотипы о популярных молодежных трендах едва ли не стали главными героями сериала: им уделяется очень много внимания.
Константин Штраух (комментарий в сообществе Barnaul 22)
Вроде бы и не плохо,но есть такое ощущение,будто твоя бабушка заехала к тебе в комнату на гироскутере с вейпом в руках, выпнула тебя из-за компутера и села играть в доту,сопровождая сие действо обильным современным сленгом.Как попытка привлечь современных детей к классике-мэйби,как продолжение для старых фанатов-хз,хз.
С интересом пользователи обсуждают аллюзии, увиденные в "Возвращении в Простоквашино". "Российская газета" пишет о такой находке: во время входящего видеозвонка на компьютере звучит мелодия Crystals группы M.O.O.N., ставшая известной благодаря "кровавой" компьютерной игре Hotline Miami.
У продолжения мультфильма уже появились и критики, и фанаты.
А мне новое #Простоквашино зашло. Не паразитируют на старом и пытаюсь шота новое внести. Жаль, сюжет несётся как угорелый.— Chuck_ofuuu (@chuck_ofuuu) 3 апреля 2018 г.
Времена изменились явно: обстановка, компьютер и тд, а мальчик не вырос. Почему бы герою было не повзрослеть и не познакомить уже своего сына с Простоквашино?#Простоквашино— Станислав Ковалевский (@kovalevsskiy) 3 апреля 2018 г.
Не понимаю хейта нового #простоквашино, вполне душевно. Классика то останется, её ничем не выжгешь, а новое, пусть и немного иное, будет развиваться.— Веноверо (@oumslavaichest) 3 апреля 2018 г.
Некоторые говорят шо нет развития вокруг, стагнация, а сами в своем сознании наставали рамок и блоков. Заболачиваются
Если бы Веру Палну доставляла реальная Почта России, мультик был бы очень грустным, потому что она бы точно сдохла в дороге.#простоквашино— Katerina (@katrinkate__) 3 апреля 2018 г.
Уж лучше бы из Матроскина олигарха сделали, который приватизировал землю и собственность в 90ые, открыл молокообрабатывающее производство которое с Вим Биль Даном может потягаться, да показали бы как они плечи расправляют и на стрелки ездят.#Простоквашино— près de zéro (@leminencegris) 3 апреля 2018 г.
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