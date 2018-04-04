"Ну, хз-хз": как отреагировал интернет на новое "Простоквашино"

В новой версии "Простоквашино" изменилось многое. Например, Дядя Фёдор сменил имидж. Кроме того, он подрос, и у него появилась сестра - Вера Павловна. Многие зрители были удивлены именем героини. Дело в том, что в новой версии отца зовут Павел, но в серии книг о Простоквашино родителей Дяди Федора звали Римма и Дмитрий.





В новых сериях мультфильма про #Простоквашино у дяди Федора появится сестра Вера Павловна. Интрига в том, что папу дяди Федора зовут Дмитрий. ШТА? — Adam Kesher 🌈🐻🍌 (@di_kesher) 3 апреля 2018 г.

Авторы анонсировали сериал о Простоквашино. Над первой серией работали четыре месяца, последующие будут готовиться за четыре-пять недель каждая. К концу года появится пул из восьми-десяти серий, а всего за три года будет создано около 30 серий.

Автор книг и сценариев для советских мультфильмов про "Простоквашино" Эдуард Успенский пригрозил подать в суд на "Союзмультфильм" за то, что новые серии созданы без его разрешения. Также его возмущение вызвало появление новых героев в мультсериале, сообщает РБК.

Многие пользователи заметили, что гаджеты и стереотипы о популярных молодежных трендах едва ли не стали главными героями сериала: им уделяется очень много внимания.

Константин Штраух (комментарий в сообществе Barnaul 22) Вроде бы и не плохо,но есть такое ощущение,будто твоя бабушка заехала к тебе в комнату на гироскутере с вейпом в руках, выпнула тебя из-за компутера и села играть в доту,сопровождая сие действо обильным современным сленгом.Как попытка привлечь современных детей к классике-мэйби,как продолжение для старых фанатов-хз,хз.

С интересом пользователи обсуждают аллюзии, увиденные в "Возвращении в Простоквашино". "Российская газета" пишет о такой находке: во время входящего видеозвонка на компьютере звучит мелодия Crystals группы M.O.O.N., ставшая известной благодаря "кровавой" компьютерной игре Hotline Miami.



У продолжения мультфильма уже появились и критики, и фанаты.

А мне новое #Простоквашино зашло. Не паразитируют на старом и пытаюсь шота новое внести. Жаль, сюжет несётся как угорелый. — Chuck_ofuuu (@chuck_ofuuu) 3 апреля 2018 г.

Времена изменились явно: обстановка, компьютер и тд, а мальчик не вырос. Почему бы герою было не повзрослеть и не познакомить уже своего сына с Простоквашино?#Простоквашино — Станислав Ковалевский (@kovalevsskiy) 3 апреля 2018 г.

Не понимаю хейта нового #простоквашино, вполне душевно. Классика то останется, её ничем не выжгешь, а новое, пусть и немного иное, будет развиваться.

Некоторые говорят шо нет развития вокруг, стагнация, а сами в своем сознании наставали рамок и блоков. Заболачиваются — Веноверо (@oumslavaichest) 3 апреля 2018 г.

Если бы Веру Палну доставляла реальная Почта России, мультик был бы очень грустным, потому что она бы точно сдохла в дороге.#простоквашино — Katerina (@katrinkate__) 3 апреля 2018 г.