Путин стал госсекретарем США в новой серии "Симпсонов"

Мультфильм начинается того, что сотрудники администрации массово покидают Белый дом через специальную дверь с надписью "Для только что уволенных ключевых сотрудников".

Самому Трампу между тем снится, что он пробуждается среди газет. "Путин назначил себя госсекретарем США", "Трамп критикует оружейное лобби, поддерживает детей нелегальных иммигрантов", "Трамп поддерживает оружейное лобби, критикует детей нелегальных иммигрантов", — гласят заголовки.

Супруга президента Меланья в это время в отдельной спальне внимательно читает книгу "Огонь и ярость", рассказывающую скандальные подробности о личности ее мужа, а потом "Законодательство о брачных контрактах".

Трамп открывает секретное досье и восклицает: "Это правда?! Россия делает ужасные вещи?!" — после чего снимает трубку телефона: "Владимир, извини, если разбудил… Нет! Мне плевать, если я тебя бужу!" — говорит Трам, оскорбляя собеседника и требуя оставить США в покое, после чего бросает трубку.

По мнению авторов эпизода, Трамп лысый, и вместо парика использует песочного цвета пекинеса.