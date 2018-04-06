Ректора алтайского вуза будут судить за невыплату пособий

По данным следствия, с ноября 2016 по май 2017 года у ААЭП образовалась задолженность перед 12 сотрудниками. Больше двух месяцев им не выплачивали пособия на общую сумму более 750 тысяч рублей.

У обвиняемого были деньги для выплаты пособий по уходу за ребенком и временной нетрудоспособности. Однако он тратил средства на другие нужды учреждения.

Во время предварительного следствия ректор не признал своей вины. Он отрицал наличие умысла и оправдывался тем, что в отношении образовательного учреждения ввели процедуру банкротства.

Уголовное дело направили в суд.

Справка

Вуз начал работать 5 июля 1993 года как учебно-консультационный пункт Академии экономики и права (Москва). С 10 августа 1995 года работает как самостоятельное учебное заведение. Ректором академии после смерти ее основателя Леонида Тена стал его сын Александр Тен. С 28 июля 2016 года ААЭП осталась без аккредитации. Руководство рассчитывало добиться возврата лицензии в суде, но потерпело неудачу.