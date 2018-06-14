При обрушении породы на руднике в Алтайском крае погиб шахтер

На Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе вечером 13 июня в одной из штолен обрушилась горная порода. Один человек погиб, еще один получил серьезные травмы, пишут "Вести Алтай".
Всего на руднике во время обвала было больше 100 человек. Площадь обрушения составила 15 квадратных метров.Напомним, аварийно-спасательные работы продолжались до 5 утра. Привлекались специалисты военизированной горно-спасательной службы.
Алексей Тимко, сотрудник пресс-службы краевого управления МЧС, рассказал, что из штольни извлекли травмированного мужчину. Его увезли в больницу. Состояние пострадавшего стабильное, средней степени тяжести.
Кроме того, один человек погиб. Известно, что погибшему рабочему было 34 года. Следователи проводят проверку.
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