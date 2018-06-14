При обрушении породы на руднике в Алтайском крае погиб шахтер

Всего на руднике во время обвала было больше 100 человек. Площадь обрушения составила 15 квадратных метров.Напомним, аварийно-спасательные работы продолжались до 5 утра. Привлекались специалисты военизированной горно-спасательной службы.

Алексей Тимко, сотрудник пресс-службы краевого управления МЧС, рассказал, что из штольни извлекли травмированного мужчину. Его увезли в больницу. Состояние пострадавшего стабильное, средней степени тяжести.

Кроме того, один человек погиб. Известно, что погибшему рабочему было 34 года. Следователи проводят проверку.