"Рыжего сбагрили, можно и бухнуть". В сети шутят над свадьбой принца Гарри и Меган Маркл

Напомним, что бракосочетане состоялос в в Виндзорском замке. Среди 2,6 тысячи гостей певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джоржд Клуни с супругой, Виктория и Дэвид Бекхемы, а также члены королевской семьи.

Во время венчания в часовне Святого Георгия присутствовали 600 человек. После свадьбы принц повез невесту на электромобиле.