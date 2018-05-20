"Рыжего сбагрили, можно и бухнуть". В сети шутят над свадьбой принца Гарри и Меган Маркл

19 мая в Британии прошла пышная "королевская свадьба" принца Гари и американской актрисы Меган Маркл. Соцсети перегружены умильными постами и парадными снимками с церемонии. Но есть и те, кто подшучивают над этой свадьбой.
Напомним, что бракосочетане состоялос в в Виндзорском замке. Среди 2,6 тысячи гостей певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джоржд Клуни с супругой, Виктория и Дэвид Бекхемы, а также члены королевской семьи.
#RoyalWedding some things never change 😛 pic.twitter.com/0a64H26UMr— Fernando (@fdlv110) 20 мая 2018 г.
Ha ha my new favorite #RoyalWedding picture, Twitches ✨💥✨ pic.twitter.com/bO2wWEs1OU— Luna Lovegood ✨💥✨ (@LunaLuvgood2017) 20 мая 2018 г.
Who wore it Better, Pippa Middleton or Arizona Green Tea? #RoyalWedding pic.twitter.com/2Me8BldKUR— Laura 🍁 (@shylaura) 20 мая 2018 г.
Весь мир #RoyalWedding а я в нём #ТомХарди pic.twitter.com/2K7GMTxDLj— Rein Frost (@ReinFrost1) 20 мая 2018 г.
Who did this?#RoyalWedding pic.twitter.com/QfMiqvviTB— JRehling (@JRehling) 19 мая 2018 г.
Trump WAS at the #RoyalWedding #HarryAndMegan pic.twitter.com/ldpJHtHSo2— Harper's Closet (@ClosetHarper) 20 мая 2018 г.
Favourite version 😂#RoyalWedding pic.twitter.com/RstbFE2WJT— Ahsan. 🇵🇰 (@imPakistaniLAD) 19 мая 2018 г.
Кадры из свадьбы Гари и Меган Маркл#RoyalWedding pic.twitter.com/SMIs9FIvqq— Anastas (@anastascreador) 19 мая 2018 г.
лицо бабули когда она смотрит за кого выходит ее внук #royalwedding pic.twitter.com/hkMh57y7Zd— kalenik (@ostkalenik) 19 мая 2018 г.
- Ну что, женился принц Гарри?— Sofia (@sophie_nva) 19 мая 2018 г.
- Уже два часа как женился.
- А Хуан вернулся?
- Какой Хуан?!
- А ты что, не сериал смотрела?#RoyalWedding #КоролевскаяСвадьба
хочу домой ее позвать, чтобы и у меня весь пол протерла #royalwedding pic.twitter.com/1XVadbbyYm— Колин Фаррелл (@Mr_Public_Enemy) 19 мая 2018 г.
#RoyalWedding— подкроватный монстр (@aghthsr) 19 мая 2018 г.
интересный факт: глянула фильмографию Меган Маркл. её последняя работа- "как найти мужа", 2016
хихикаю
Девочки, киски, хватит постить в инсту фотки с #RoyalWedding, такого ни у кого никогда не будет #СМИРИТЕС— Мимимишкина (@mishkinaksu) 19 мая 2018 г.
Во время венчания в часовне Святого Георгия присутствовали 600 человек. После свадьбы принц повез невесту на электромобиле.
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