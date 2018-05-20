"Рыжего сбагрили, можно и бухнуть". В сети шутят над свадьбой принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 10:47.
Жизнь

19 мая в Британии прошла пышная "королевская свадьба" принца Гари и американской актрисы Меган Маркл. Соцсети перегружены умильными постами и парадными снимками с церемонии. Но есть и те, кто подшучивают над этой свадьбой.

Свадьба Гарри и Меган Маркл.
Свадьба Гарри и Меган Маркл. Фото: Скрин с трансляции The Royal Family.

Напомним, что бракосочетане состоялос в в Виндзорском замке. Среди 2,6 тысячи гостей певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джоржд Клуни с супругой, Виктория и Дэвид Бекхемы, а также члены королевской семьи.

Во время венчания в часовне Святого Георгия  присутствовали 600 человек. После свадьбы принц повез невесту на электромобиле.

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