Родился гением, прославил Голубую даму и общался с Ахматовой. Что мы помним о писателе Марке Юдалевиче, в честь которого названа барнаульская библиотека

- Марк Юдалевич родился 9 ноября 1918 года в Боготоле Красноярского края. Но все детство он провел в Алтайском крае, а сознательную жизнь — в Барнауле.
- Юдалевич был одаренным ребенком: уже в детстве за год делал столько, на что у других уходило по несколько лет. В школу его приняли сразу в третий класс. А институт он закончил за три года и остался в нем работать преподавателем.
Писатель Марк Юдалевич.
altlib.ru
- Марк Юдалевич участвовал в Великой Отечественной войне. После нескольких ранений он остался на фронте корреспондентом военных газет — полковых, а затем — «Красной звезды».
- После демобилизации Юдалевич работал в «Алтайской правде», «Сталинской смене», избирался секретарем писательской организации, редактировал альманах «Алтай», вел семинары молодых литераторов.
- Также Марк Юдалевич занимался литературными переводами с алтайского и немецкого языков.
- Много лет легенда о Голубой даме существовала только в устном пересказе. По-настоящему популярной ее сделал Марк Юдалевич в своей повести. Он со всеми подробностями расписал, как убеленный сединами генерал замуровал в подвале красавицу-жену.
Сцены из спектакля «Ползунов», поставленном Алтайским государственного драматическим театром по пьесе Марка Юдалевича, 1954 год.
vk.com/kraevedaltay
- Барнаульцы с большим волнением ждали премьеру «Ползунов» по пьесе Юдалевича. К весне 1954 года спектакль был готов, но за три дня до премьеры в Театре Драмы случился пожар, охвативший почти все здание.
- Повторная премьера «Ползунова» состоялась 5 июня 1954 года. Ее пришли посмотреть около тысячи человек.
- Пьесы Юдалевича в разные годы ставились в театрах Алтайского края, Новосибирска, Томска, Перми. Музыкальный спектакль «Голубая дама» долгое время был «визитной карточкой» краевого Театра музкомедии.
Писатель Марк Юдалевич.
Михаил Хаустов
- Юдалевич дружил с Евгением Евтушенко, был знаком с Анной Ахматовой и Борисом Пастернаком.
- Юдалевич избирался депутатом Барнаульского городского и краевого Советов народных депутатов, руководил алтайским Союзом писателей России. В 2015 году барнаульской библиотеке №20 присвоили имя Марка Юдалевича.