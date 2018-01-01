Рогозин поздравил с Новым годом россиян от имени себя, жены и собаки

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил соотечественников с наступающим Новым годом с таксой Николасом на руках, который на прошлой неделе участвовал в нашумевшей демонстрации технологии жидкостного дыхания.
"Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим новым годом! Пусть жизнь в новом, 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет!" — написал Рогозин на своей страничке в Facebook. К поздравлению он прикрепил семейное фото, на котором вице-премьер держит на руках таксу Николаса.
Ранее пользователей соцсетей возмутил эксперимент, который представил вице-премьер Дмитрий Рогозин во время визита президента Сербии Александра Вучича в Россию. В ходе эксперимента таксу запихнули в сосуд с жидкостью, насыщенной кислородом. На видео, которое показал Пятый канал, видно, как собаку вниз головой запихивают в сосуд с жидкостью, которая сильно насыщена кислородом. Животное сопротивляется и пытается выбраться, но через какое-то время открывает пасть и начинает дышать. Пользователи соцсетей назвали это "адом" и жестоким обращением с животным, а также напомнили вице-премьеру, что ничего нового в разработке, представленной как "новейшая", нет, пишет znak.com.
После такой реакции вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что заберет таксу к себе. Правда ожидалось, что собаку передадут Рогозину после Нового года — в течение двух недель такса должна была быть "на карантине", во время которого ученые планировали следить за состоянием ее здоровья.
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