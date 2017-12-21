"Новейшая разработка": соцсети возмутились экспериментом Рогозина с "утоплением" собаки

Пользователи соцсетей назвали это "адом" и жестоким обращением с животными, а также напомнили вице-премьеру, что ничего нового в представленной как "новейшая" разработке нет, пишет znak.com.

Сюжет с экспериментом над таксой показали несколько федеральных телеканалов. На видео видно, как собаку вниз головой запихивают в сосуд с жидкостью, животное сопротивляется и пытается выбраться, но через какое-то время открывает пасть и начинает дышать. "Жидкость сильно насыщается кислородом. Погружаем животное экспериментальное в эту жидкость. Жидкость заходит в легкие. И получается, что животное начинает дышать жидкостью", — комментирует происходящее один из присутствующих в помещении.

Через какое-то время таксу за задние лапы достают из сосуда и держат вниз головой, чтобы изо рта вылилась жидкость. Собака кашляет. Ее обтирают полотенцем и дают погладить присутствующим. Кто-то за кадром произносит в этот момент: "Намучился". РИА Новости назвали эту технологию "новейшей российской разработкой".

Некоторый пользователи соцсетей назвали эксперимент адом. По их мнению, это жестокое обращение с животными. Кто-то предложил в качестве испытателя выступить самому Рогозину. Однако другие пользователи сообщили, что кислородная жидкость безопасна.

В комментариях к посту на эту тему самого вице-премьера внимание Рогозина обратили на тот факт, что об этой разработке писали еще в 1970-х годах в журнале "Техника молодежи". Причем в том эксперименте также использовалась такса. "Вы ничего нового не придумали, похоже на имитацию работы", — прокомментировал один из подписчиков Рогозина. На что вице-премьер ответил, что "в фильме Терминатор тоже показывали робота". А на предлоежние опробовать жидкость на себе Рогозин написал, что "сначала собака, потом еще более сложный организм". "Всё делается для создания технологий спасения людей. Чтобы таких трагедий, как гибель АПЛ КУРСК, больше не было", — уточнил он.