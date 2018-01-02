Росгвардия порекомендовала гражданам не выкладывать в соцсети фото из поездок за рубеж

Росгвардия порекомендовала в праздничные каникулы не публиковать в соцсетях снимки из заграничных поездок, чтобы избежать квартирных краж.
"Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха", — заявил представитель московского управления вневедомственной охраны Сергей Тумин.
По его словам, этой информацией могут воспользоваться посторонние лица. Обычно пик краж приходится на новогодние каникулы, когда хозяева надолго оставляют свои квартиры без присмотра, уезжая за город или за рубеж, приводит слова Тумина "Интерфакс".
Также он посоветовал наладить хорошие отношения с соседями, чтобы они могли присматривать за квартирой, периодически включать свет и телевизор для создания эффекта присутствия.
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