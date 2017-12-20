Росгвардия рекомендовала не выкладывать в соцсети сообщения о планах на отпуск

Он отметил, что пик квартирных краж приходится на новогодний период.

"Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица", — сказал представитель вневедомственной охраны Росгвардии.

Рекомендовано воздержаться от распространения информации о хранящихся дома антикварных вещах, ювелирных изделиях или дорогих произведениях искусства. Тумин, в частности, посоветовал установить решетки на окна, перед отъездом запереть все двери и форточки, установить над дверью видеокамеру, а также наладить отношения с соседями, чтобы во время длительного отсутствия те могли присматривать за квартирой.

"Самый эффективный и надежный способ сохранить свое имущество — это установить сигнализацию с подключением на пульт вневедомственной охраны", — подчеркнул Тумин, пишет bfm.ru.