Росгвардия рекомендовала не выкладывать в соцсети сообщения о планах на отпуск

Росгвардия рекомендовала не распространять информацию о предстоящем отдыхе на новогодние праздники и не выкладывать в социальные сети фото из отпуска для защиты от квартирных краж, заявил представитель московского управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергей Тумин, сообщает "Интерфакс".
Он отметил, что пик квартирных краж приходится на новогодний период.
"Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица", — сказал представитель вневедомственной охраны Росгвардии.
Рекомендовано воздержаться от распространения информации о хранящихся дома антикварных вещах, ювелирных изделиях или дорогих произведениях искусства. Тумин, в частности, посоветовал установить решетки на окна, перед отъездом запереть все двери и форточки, установить над дверью видеокамеру, а также наладить отношения с соседями, чтобы во время длительного отсутствия те могли присматривать за квартирой.
"Самый эффективный и надежный способ сохранить свое имущество — это установить сигнализацию с подключением на пульт вневедомственной охраны", — подчеркнул Тумин, пишет bfm.ru.
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