Четыре бильярда и французские монпансье. Как жительница Барнаула построила самую роскошную гостиницу в городе

- В начале ХХ века жительница Барнаула Ксения Сасс закончила строительство собственной трехэтажной гостиницы «Европа» по Пушкинской улице, 44.
- «Европа» была самой дорогой и большой гостиницей Барнаула того времени. В ней было 40 меблированных номеров, оборудованных ванными и телефоном. На первом этаже размещался ресторан.
Дом и гостиница К. Саас. Фото нач. ХХ века (справа).
Библиотека Цбс-Барнаул
- В 1911 году Саас продала свою гостиницу мещанину Розену. Он сдавал помещения в аренду. Спустя год «Европу» арендовал Иван Нехорошев, только называлась она тогда уже «Большая Московская». Новое название не прижилось, и Нехорошев вернул гостинице прежнее.
- В «Европе» размещалась французская кондитерская и кофейня торгового дома «Ярослав Иванович Сарцевич и Ко». Там можно было приобрести конфеты, мармелад, монпансье, торты, мороженое. При кофейне находились четыре бильярда.
- Когда Нехорошев умер, всю мебель гостиницы продали в счет его долгов перед Розеном и торговым домом «Братья Ворсины». После того, как владельцы обновили интерьер, заведение вновь начало принимать посетителей.
- Гостиница «Европа» сильно пострадала в пожаре 1917 года. Уездная земская управа за свой счет отремонтировала его и заняла верхний этаж, а остальные отдала под военный госпиталь.
- С приходом Советской власти здание переименовали в гостиницу «Комхоз». Она проработала с 1920-х по 1930-е годы.
Бывшая гостиница "Европа", здание не сохранилось, фото 1970-х годов.
Барнаул. Юбилейные даты
- После «Комхоза» в здании располагалась гостиница «Алтай», в конце 70-х годов здание было разрушено. Сейчас на этом месте пустырь.
- После продажи «Европы» Ксения Саас не уехала из Барнаула, а выкупила еще одно здание на Пушкинской, где открыла гостиницу «Центральная», которая работала по 1914 год.