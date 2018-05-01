Роспотребнадзор вступился за российский шоколад и объяснил, почему он горит

"Куплена шоколадка. 70% какао. Открываем. Пытаемся поджечь. Сияет ярким пламенем. Какая вонь! Чем нас кормят! И это шоколад", — возмущается героиня видеролика, присланного недавно читателю altapress.ru. В нем говорится о низком качестве шоколада известной российской фирмы. Ролики получили столь широкое распространение, что Роспотребнадзор счел нужным их прокомментировать.
В управлениях Роспотребнадзора тех регионов, где зафиксировали подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции упомянутых в видероликах брендов
"Горение для продуктов питания – естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта", — констатировал Роспотребнадзор.
Ведомство призвало не доверять случайным источникам информации. А если есть сомнения в качестве шоколада, обращаться в Роспотребнадзор, который держит ситуацию на контроле.
В Роскачестве (некоммерческой организации, созданной по распоряжению правительства РФ) тоже пояснили, что шоколад горит, и это абсолютно нормально. В случае, когда избытка масла в шоколаде нет, нормально, что масла успевают загореться и протопить ближайший к огню слой. Протопленный материал просачивается на место выгоревшего и далее горит сам, как на фитиле в свечке горит парафин.
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