Россельхознадзор запретил ввозить в Россию "молочку" из Беларуси

О вводе ограничений на белорусскую продукцию, в которой обнаружено наиболее количество нарушений, заявил Россельхознадзор на своем сайте. Ограничения временные, вступают в силу в понедельник 26 февраля. Но какой период они будут действовать, не обозначено.

Ведомство заявило, что вынуждено ограничить ввоз, так как продукция не является безопасной. Запрещено будет ввозить:

молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом;

молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые;

сыворотку молочную наливную, концентрированную, сухую;

концентрат сывороточный и молочный белок.

В Беларуси, которая воздет с Россией в Евразийский экономический союз, заявили, что запрет не соответствует принятыми нормами союза, что для ограничений не оснований, и что они удивлены принятие решения.

В Россельхознадзоре ответили на своем сайте, что не только оповещали о нарушениях, но и предупреждали о возможности введения ограничения, если белорусская сторона не примет действенных мер по контролю за безопасностью и качеством поставляемой в Россию продукции. Ведомство уточнило, что, в частности, приостановлена сертификация на поставки молока и молочной продукции в отношении 5 филиалов ОАО "Бабушкина крынка".

Между тем, в конце 2017 года алтайские СМИ сообщали, что алтайский Роспотребнадзор имел немалые претензии к молочной продукции из Беларуси. Так, не прошли проверку четыре пробы сухого молока, произведенные на "Лидском молочно-консервном комбинате" и "Калинковичским молочном комбинате". Исследования показали, что это сухое молоко - фальсификат.

Однако собеседник “Коммерсанта” назвал решение ведомства беспрецедентным. Большая часть кондитеров России и производителей молочных продуктов зависят от белорусского сухого молока — найти нужное сырье надлежащего качества в России, по его словам, невозможно.