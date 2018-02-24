Россельхознадзор запретил ввозить в Россию "молочку" из Беларуси

С 26 февраля по решению Россельхознадзора вводятся ограничения на поставки в Россию ряда видов молочной продукции из Беларуси. Поставляют ли в Алтайский край именно эти виды "молочки", пока неясно. Источник "Коммерсанта" заявил, что меры беспрецедентные.
О вводе ограничений на белорусскую продукцию, в которой обнаружено наиболее количество нарушений, заявил Россельхознадзор на своем сайте. Ограничения временные, вступают в силу в понедельник 26 февраля. Но какой период они будут действовать, не обозначено.
Ведомство заявило, что вынуждено ограничить ввоз, так как продукция не является безопасной. Запрещено будет ввозить:
- молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом;
- молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые;
- сыворотку молочную наливную, концентрированную, сухую;
- концентрат сывороточный и молочный белок.
В Беларуси, которая воздет с Россией в Евразийский экономический союз, заявили, что запрет не соответствует принятыми нормами союза, что для ограничений не оснований, и что они удивлены принятие решения.
В Россельхознадзоре ответили на своем сайте, что не только оповещали о нарушениях, но и предупреждали о возможности введения ограничения, если белорусская сторона не примет действенных мер по контролю за безопасностью и качеством поставляемой в Россию продукции. Ведомство уточнило, что, в частности, приостановлена сертификация на поставки молока и молочной продукции в отношении 5 филиалов ОАО "Бабушкина крынка".
Между тем, в конце 2017 года алтайские СМИ сообщали, что алтайский Роспотребнадзор имел немалые претензии к молочной продукции из Беларуси. Так, не прошли проверку четыре пробы сухого молока, произведенные на "Лидском молочно-консервном комбинате" и "Калинковичским молочном комбинате". Исследования показали, что это сухое молоко - фальсификат.
Однако собеседник “Коммерсанта” назвал решение ведомства беспрецедентным. Большая часть кондитеров России и производителей молочных продуктов зависят от белорусского сухого молока — найти нужное сырье надлежащего качества в России, по его словам, невозможно.
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