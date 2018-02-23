Россия после развала СССР в объективе французского фотографа

Эти удивительные снимки сделал французский фотожурналист Жан-Поль Гийото, который побывал в разных городах России после краха СССР. Это было время, когда страна уже попрощалась со своим коммунистическим прошлым, но еще не знала, по какому именно пути ей нужно двигаться дальше.

Норильск, 1993 г. Фото: fishki.net. Москва, интерьер ресторана "Макдоналдс", 1996 г. Фото: fishki.net. Енисей, между Абаканом и Красноярском, 1993 г. Фото: fishki.net. Бухта Провидения, Берингов пролив, местная электростанция, 1991 г. Фото: fishki.net. Норильск, вытрезвитель, 1993 г. Фото: fishki.net. Норильск, автобусная остановка, 1993 г. Фото: fishki.net. Бухта Провидения, Берингов пролив, в музыкальной школе, 1991 г. Фото: fishki.net. Москва, очередь к кассе в универмаге "Детский мир", 1991 г. Фото: fishki.net. Москва, мальчик на трибуне стадиона "Динамо" во время футбольного матча. Фото: fishki.net. Красноярский край, депортированная поволжская немка, 1993 г. Фото: fishki.net. Грозный, 12 января 1995 г. Начало первой чеченской войны. Фото: fishki.net. Норильск, крыльцо главного управления рудника "Октябрьский", 1993 г. Фото: fishki.net. Енисей, между Абаканом и Красноярском, 1993 г. Фото: fishki.net. Сотрудники гостиницы "Центральная" на заднем дворе. Москва, 1991 г. Фото: fishki.net. Грозный, раненая женщина, январь 1995 г. Фото: fishki.net. Москва, зал ожидания Белорусского вокзала, 1991 г. Фото: fishki.net. На красноярском химическом комбинате "Енисей", 1993 г. Фото: fishki.net. Бухта Провидения, Берингов пролив, в продуктовом магазине, 1991 г. Фото: fishki.net. Санкт-Петербург, мальчик на улице, 1994 г. Фото: fishki.net. Норильск, прохожий с упаковкой яиц, 1993 г. Фото: fishki.net. Красноярск, женщины-маляры в речном порту, 1993 г. Фото: fishki.net. Бухта провидения, Берингов пролив, труба электростанции, 1991 г. Фото: fishki.net. Москва, очередь на улице у универмага "Детский мир". Фото: fishki.net. Источник.