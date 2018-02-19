Россиян на этой неделе ждут длинные выходные

"В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества, и праздничный нерабочий день приходится на пятницу. Таким образом, россиян ожидают трехдневные выходные - 23, 24 и 25 февраля", - сказал заместитель главы Роструда Иван Шкловец.

Также согласно закону, продолжительность рабочего дня в четверг, 22 февраля, который предшествует нерабочему праздничному дню, должна быть сокращена на один час.