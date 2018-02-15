Не может быть! Кого из известных персон россияне упоминают в соцетях в контексте "любовь"

Кто из известных персон чаще всего упоминался в социальных сетях россиянами в "контексте синонимического окружения слова "любовь"" в первые полтора месяца 2018 года проанализировали исследователи центра "Медиалогия". Удивительно, но пятерку этого рейтинга с большим отрывом возглавила Ольга Бузова.
Впрочем, и другие персонажи "любовной пятерки" тоже вызывают недоумение.
Как считался рейтинг
В исследовании анализировались упоминания персон в контексте синонимического окружения "любовь" на таких площадках, как Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. Период исследования: январь—февраль 2018 года. Расчеты велись в День всех влюбленных 14 февраля.
Почему все эти люди?
Так как исследователи занимались, по сути, механистическим подсчетом, они не разбирали тонкости понятия "любовь" и синонимов слова "любовь". Ольга Бузова в январе "выстреливала" в СМИ и соцсетях из-за свадьбы ее бывшего мужа, а также ее реакции на это событие, а также из-за ее непонятных встреч в Таиланде с Тимуром Батрутдиновым и съемками "горячего" клипа с "самым красивым преступником".
Американский продюсер Харви Вайнштейн стал "популярен" в "синонимическом окружении любви" в конце прошлого года, когда всплыли истории про его домогательств к звездам Голливуда. Однако отголоски этого скандала все еще "будоражат "сеть". Например, в феврале о домогательствах Харви рассказала Ума Турман. В том числе на "воскрешение" имени Вайнштейна сыграл секс-скандал, связаный с именами двух последних персонажей этого рейтинга "Медиалогии", так как Настя Рыбка (см. ниже) проводила в Москве голую акцию в поддержку продюсера.
Анастасия Волочкова традиционно уезжает на зимние каникулы в теплые края, откуда постит в соцсети снимки в купальниках и на шпагате. Эти посты также перетекают в СМИ, откуда перекочевывают на страницы пользователей соцсетей. К тому же Волочкова в этом году "хвасталась" в Instagram проявлениями любви своего мужчины.
Два последних персонажа из данного рейтинга — Олег Дерипаска и Настя Рыбка — "ворвались" в топ-5 недавно в связи с тем скандалом, что вызвало расследование Алексея Навального и откровения Рыбки об отдыхе на яхте миллиардера.
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