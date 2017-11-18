Россияна стала личным пресс-секретатем Шойгу

26-летнюю девушку сеть уже назвала "обороняшей". Бывшая сотрудница телеканала "Звезда" уже приступила к своим обязанностям.

Марковская родилась в 1991 году во Владивостоке. Имя Россияна ей дала мама, хотя изначально планировала назвать именем Родина. Сама девушка говорит, что Россияна Владимировна образует фразу "Россия владеет миром".

Марковская окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Работала корреспондентом и ведущей на ГТРК "Владивосток", телеканалах "Звезда" и РЕН ТВ. Марковской нет в соцсети "ВКонтакте", у нее закрытый профиль в Instagram.

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