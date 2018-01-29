Россияне рассказали, какие законы нужны стране

Жители России хотят, чтобы Госдума приняла законы об ужесточении контроля качества лекарств, запретила закрывать сельские больницы и разобралась с лихачами на дорогах. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, пишет РБК.
По данным опроса, 97% респондентов высказались за принятие законопроекта "о системе жесткого контроля качества лекарств от производителя до аптеки". 94% рассказали о необходимости запретить закрывать единственную в селе больницу без согласия жителей.
На третьем месте в списке самых ожидаемых законов — принятие поправок об ответственности за опасное вождение (94% голосов). Законопроект ужесточающий наказание для лихачей на дорогах уже есть в комитете Госдумы по законодательству, говорил ранее источник РБК в комитете, но он завис из-за "вала законопроектов".
Кроме этого жители России считают важными: защиту прав потребителей в интернете (79% граждан), ответственное обращение с животными (73%) и введение дешевых невозвратных билетов на поезда (71%).
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