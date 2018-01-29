Россияне рассказали, какие законы нужны стране

По данным опроса, 97% респондентов высказались за принятие законопроекта "о системе жесткого контроля качества лекарств от производителя до аптеки". 94% рассказали о необходимости запретить закрывать единственную в селе больницу без согласия жителей.

На третьем месте в списке самых ожидаемых законов — принятие поправок об ответственности за опасное вождение (94% голосов). Законопроект ужесточающий наказание для лихачей на дорогах уже есть в комитете Госдумы по законодательству, говорил ранее источник РБК в комитете, но он завис из-за "вала законопроектов".



Кроме этого жители России считают важными: защиту прав потребителей в интернете (79% граждан), ответственное обращение с животными (73%) и введение дешевых невозвратных билетов на поезда (71%).