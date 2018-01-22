Россиянки не торопятся рожать из-за карьеры и денег

По данным Росстата, возраст матерей за два десятилетия сдвинулся с 20,9 лет до 26,1 года.

Чаще всего россиянки ограничиваются рождением одного ребенка (36,8% в 2017 году). Двое детей есть у 26,5% женщин, трое и больше — у 7%. Треть заявляют, что не имеют детей, пишут "Известия".

Специалисты отмечают, что увеличился интервал между появлением на свет первого и второго ребенка. Если в 90-е годы прошлого века перерыв между рождением детей составлял в среднем три года, то в 2017 году — уже 5,6 года.

Оптимальным возрастом для рождения первых детей, как утверждает президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов, являются 17-19 лет, однако женщины сдвигают эти сроки, так как получают образование, создают карьеру, еще находятся в поисках партнера, а потому им не до детей.

Однако уже после 30 лет вынашивание и рождение ребенка становится для женщины проблематичным. "Чем старше будущая мать, тем больше болезней она перенесла. После 35 лет у женщин существенно возрастает риск рождения ребенка с пороками развития", — отмечает Серов. Кроме того, в поздних родах россиянок Серов винит и мужчин. По его мнению, женщины теряют веру в надежность мужчины и не могут на него рассчитывать при рождении и воспитании наследников.

Все более пассивное демографическое поведение женщин объясняется их желанием в первую очередь удовлетворить свои карьерные амбиции и упрочить материальное положение, считает профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. "В итоге многие просто не успевают родить больше одного ребенка", — отмечает эксперт, пишет ura.ru.

Факт

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о введении ежемесячной выплаты при рождении детей. Право на ее получение имеют родители, чей ребенок родится с 1 января 2018 года, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, напоминает "Национальная служба новостей".