Российская ассоциация Героев решила номинировать Путина на Нобелевскую премию мира

Российская ассоциация Героев предложила выдвинуть президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира, заявил глава организации, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов на открытии выставки в Госдуме "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества. Бессмертный полк", сообщает ТАСС.
"Российская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалеров орденов Славы выступает с инициативой совместно с руководством "Бессмертного полка" организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций о выдвижении Владимира Владимировича Путина на Нобелевскую премию мира… Присоединяйтесь! Путин — наш лидер, и он — лидер "Бессмертного полка", — заявил Шаманов.
Путин уже не первый год лично участвует в шествии "Бессмертного полка". "Безусловно, олицетворением становящегося международного движения "Бессмертный полк" является наш национальный лидер Владимир Путин", - добавил он.
Выдвигать кандидатов на соискание премии могут члены парламентов и правительств стран, члены международных судов, ректоры университетов, профессора, а также лица и организации, ранее награжденные этой премией, пишет znak.com.
Российский "след" в премии мира
Нобелевская премия мира — награда, которая вручается физическим лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в области укрепления мира. Российский император Николай II в 1901 году стал первым номинантом от России. Лауреатами премии стали Андрей Сахаров и Михаил Горбачев.
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