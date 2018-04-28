Российская короткометражка об ополченце из ДНР взяла главный приз в Нью-Йорке

Короткометражный фильм "Дежурство" российского режиссера Ленара Камалова завоевал главный приз на фестивале Tribeca в Нью-Йорке. Одну из ролей в картине исполнил известный писатель Захар Прилепин, сообщает РИА Новости.
Фильм рассказывает о конфликте на востоке Украины глазами ополченца ДНР с позывным Кот (исполнитель роли Захар Прилепин). Он получает приказ дежурить на телефоне, но задача оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.
По словам создателей, картина показывает конфликт на востоке Украины и демонстрирует, как трагедия войны влияет на всех, кто в нее вовлечен.
Кинофестиваль Tribeca Film Festival проводится в Нью-Йорке с 2002 года.
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