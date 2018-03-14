Российские ведомства обсудили акцизы на квашеную капусту и соленые огурцы

В стратегии предлагалось ввести акцизы на "сладкие напитки" и "продукты с избыточным содержанием соли". "Следует учитывать традиции потребления продуктов питания, в том числе квашеной капусты, соленых огурцов, помидоров, хлебобулочных изделий, кваса и так далее",— отметил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев в письме заместителю главы Минздрава Татьяне Яковлевой.

Минсельхоз в принципе критикует идею деления продуктов на "вредные" и "для здорового питания": важен рацион питания, а не потребление конкретных продуктов, подчеркнули в ведомстве.

Однако за соленые огурцы и квашеную капусту Минсельхоз заступился не только из-за традиций.

"Ведомство признает, что объемы производства напитков, овощной консервированной продукции и хлебобулочных изделий в последнее время и так снижаются, поэтому из-за акцизов могут закрыться некоторые предприятия, а рынок займут аналогичные товары из стран Евразийского экономического союза, в которых акцизов не будет", — отмечает агентство, пишет Lenta.ru.

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения появился в 2017 году. Минздрав обсуждает с экспертами и органами федеральной власти ограничительные меры. Предлагается, в частности, указывать на бутылках предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах, запретить вейпы и электронные сигареты в общественных местах, а также ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков.

Минздрав представил первый вариант стратегии по формированию ЗОЖ до 2025 года в январе 2017-го. После чего ее уже несколько раз отправляли на доработку, но претензии других ведомств и бизнеса снять не удалось.